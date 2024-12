video suggerito

Caro bollette, perché questo inverno sarà il più caro di sempre e di quanto aumentano i costi L’inverno 2024/2025 sarà il più caro di sempre per le famiglie italiane. Lo anticipa l’analisi presentata oggi da Ecco, think tank italiano per il clima. L’analisi dei ricercatori stima il costo della bolletta del gas per tre abitazioni tipo di 38, 70 e 110 mq in tre città italiane. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non ci sono buone notizie per le famiglie italiane: se parliamo di bollette, questo inverno sarà il più caro di sempre. A dirlo è una analisi presentata oggi da ECCO, il think tank italiano per il clima, secondo cui le previsioni per la bolletta del gas per l’inverno 2024-2025 mostrano costi significativamente superiori al periodo della crisi prezzi del gas (2022-2023).

L’analisi dei ricercatori di ECCO stima il costo della bolletta gas nel prossimo inverno per tre abitazioni tipo di 38, 70 e 110 mq in tre città italiane, ovvero Milano, Roma e Palermo. L’analisi prende a riferimento il prezzo del gas dei prossimi mesi e stima il costo della bolletta a fine inverno, comparandolo con l’anno della crisi e con il periodo precedente.

Quanto si spenderà di bollette a Milano per l'inverno 2024-25

Viene fuori che per una casa di 70 mq in classe energetica G, a Milano, il costo sarà maggiore del 20% rispetto al periodo di crisi e del 68% rispetto al periodo pretendete alla pandemia di Covid-19. Vuol dire che per riscaldare, cucinare e produrre acqua calda, nel periodo novembre-marzo, si spenderanno circa 1403 euro. Se la casa è di 110 mq si pagherà 2143 euro, l’aumento sarà di 382 euro rispetto all’inverno 2022-2023 e di circa 1000 euro rispetto al periodo 2019-2020. Con una abitazione di 38 mq si pagherà 788 euro.

La situazione a Roma e Palermo e le classi energetiche

Non cambia molto la situazione in altre zone d’Italia: a Roma l’aumento arriva quasi a 430 euro per una casa di 70 mq rispetto all’inverno 2022-2023. A Palermo l’incremento sarà più lieve e varierà tra 50 e 210 euro rispetto all’inverno della crisi, mentre si alzerà fino a 420 euro nel caso di abitazione di 110 mq.

Diverso il caso di chi ha una casa in fascia di efficienza più alta. Una casa in Classe A pagherà una bolletta del 60-65% inferiore a una Classe G. Nei diversi casi elaborati questo si traduce in un risparmio fino ai 1400 euro/anno.

Di quanto aumentano i costi delle bollette e perché

Perché i costi aumentano? Secondo il think tank, tra le ragioni troviamo l’incremento del prezzo del gas, che si è alzato a 48euro/MWh per effetto dell’instabilità geopolitica dei Paesi fornitori. Questo succede nonostante gli stoccaggi siano pieni e i gasdotti di importazione siano stati utilizzati soltanto al 42% della loro capacità nominale negli ultimi dodici mesi.

“Sorprende che oggi, con un prezzo del gas tre volte più alto di settembre 2019 e una previsione di costo per le famiglie maggiore del periodo di crisi, non si vedono azioni legislative e nemmeno informative per mettere in sicurezza le famiglie”, così Matteo Leonardi, Cofondatore e Direttore Esecutivo di ECCO. A novembre i consumi di gas nel settore civile hanno avuto un incremento del 9% rispetto al 2023, nonostante i prezzi elevati e complice la poca sensibilizzazione del consumatore.