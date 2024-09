video suggerito

Carignano, prende a martellate la moglie nel sonno poi si getta dal balcone: lei salva, lui rischia la vita Dopo l'aggressione a colpi di martello della consorte, il marito si è gettato nel vuoto. Secondo le prime indagini, soffriva di depressione. La donna è fuori pericolo.

A cura di Giovanni Turi

Tentato femminicidio a colpi di martello a Carignano (Torino)

Ha cercato di uccidere la moglie, mentre stava dormendo, a colpi di martello. E, molto probabilmente credendola morta, si è gettato dal balcone dell'abitazione, un appartamento al terzo piano di una palazzina, nel tentativo di togliersi la vita. È successo nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 settembre a Carignano, in provincia di Torino.

In casa c'erano anche la figlia di 17 anni e la suocera dell'uomo. Non sono ancora chiare le dinamiche che avrebbero portato al tentato femminicidio, per questo sono ancora in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Moncalieri.

Al momento entrambi sono stati trasportati in ospedale: la donna, Cristina P., 57 anni e impiegata negli uffici dell'Anagrafe, non è in condizioni gravi. Il marito Valter G., invece, capo dell'ufficio tecnico di 60 anni, lotta per la vita per via di alcune fratture riportate dopo la caduta di oltre dieci metri, atterrando sulla grata di un garage.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto il suo corpo riverso sull'asfalto. Dopo qualche minuto sono arrivati sul posto i soccorsi e le forze dell'ordine che successivamente sono entrate in casa della coppia e hanno trovato la moglie ferita nel letto.

Secondo le prime indagini, soffrirebbe di crisi depressive da qualche tempo. Probabilmente per motivi legati al lavoro. Come ricostruito da La Stampa, oggi a Carignano è festa patronale. Scuole e uffici comunali sono chiusi. "Abbiamo sentito un tonfo incredibile, pensavamo che fosse l'ennesimo incidente stradale – dice il titolare di un bar di fianco all'abitazione -. Siamo corsi fuori e abbiamo visto il corpo. Avevo subito capito che non era un infarto…".

Questo perché l'uomo era ancora in ciabatte e pigiama. Sua madre, che da qualche mese viveva sotto lo stesso tetto della coppia, sarebbe "scesa per soccorrere Valter – racconta un testimone -. Gli ha messo sopra una coperta. Non aveva parole".

A Carignano gran parte degli abitanti conoscono la coppia che abita nel centro della cittadina. L'uomo, tra l'altro, è il geometra del Comune ed è l'amministratore di condominio della palazzina in cui vive con la moglie, la figlia e la madre.