Carbonia, auto di studenti che andavano a fare l’esame di maturità si ribalta: 5 feriti, uno grave I ragazzi, tutti tra i 19 e i 20 anni, stavano andando a Carbonia per sostenere la prima prova dell’esame di maturità.

A cura di Davide Falcioni

Cinque studenti delle scuole superiori, tutti tra i 19 e i 20 anni, che ieri stavano andando a Carbonia per sostenere la prima prova dell'esame di maturità 2023, sono rimasti coinvolti in un incidente lungo la strada statale 195, nel territorio comunale di Giba. L'automobile sulla quale viaggiavano tutti e cinque gli studenti è finito fuori strada per cause da accertare. I giovani hanno riportato ferite, gravi per uno di loro, ma nessuno è in pericolo di vita. Ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri sono accorsi sul posto. I maturandi sono stati trasportati agli ospedali Sirai e Brotzu.

L’incidente non ha visto il coinvolgimento di altri veicoli o persone. Stando a quanto accertato dai carabinieri della stazione di Giba, intervenuti per i rilievi, la Suzuki Ignis condotta da un diciannovenne, nel percorrere la statale 195 diretta a Carbonia dove al liceo i cinque studenti dovevano sostenere l'esame di maturità, è finita fuori strada e si è ribaltata. Le cause dell'incidente, tuttavia, non sono ancora state determinate.

Nei confronti dei ragazzi sono scattati subito i soccorsi attivati da altri automobilisti in transito. Uno dei cinque è apparso più grave degli altri e un’ambulanza è partita con lui bordo verso Cagliari per un ricovero in codice rosso all’ospedale Brotzu. Non correrebbe tuttavia pericolo di vita. Per gli altri quattro il codice è stato valutato solo giallo. Ad ogni modo, tutti e cinque hanno ovviamente dovuto saltare l'esame di maturità: lo recupereranno nei prossimi mesi, non appena le loro condizioni di salute glielo consentiranno.