Carabiniere ubriaco provoca incidente in auto: soccorso dai passanti che chiamano la polizia Ha fatto il giro del web un video il cui protagonista è un carabiniere ubriaco. L’uomo, con la divisa indosso ma non in servizio, avrebbe provocato un piccolo incidente d’auto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha fatto il giro del web un video il cui protagonista è un carabiniere visibilmente ubriaco. Secondo le informazioni rese note sui diversi canali di messaggistica che hanno diffuso il filmato, l'uomo si era messo alla guida del suo veicolo dopo aver bevuto. Il militare, che indossava la divisa ma non era in servizio, avrebbe provocato un piccolo incidente stradale e un testimone ha ripreso la scena con il cellulare.

Nel video reso pubblico sui social, il carabiniere appare in evidente stato confusionale e barcolla avanti e indietro sul posto. L'uomo sarebbe stato soccorso sul luogo dell'incidente dalla polizia e dal 118.

Non è chiaro se l'agente fosse in auto con un'altra persona al momento del piccolo tamponamento. Secondo le informazioni rese pubbliche finora, l'uomo sarebbe stato riaccompagnato a casa dalle forze dell'ordine dopo essere stato sottoposto ad alcuni controlli di routine del 118 a causa del suo evidente stato confusionale.

Il fatto si è verificato nel Nord Est Italia. Fanpage.it ha verificato con il comando generale quanto accaduto e secondo le informazioni ricevute, il protagonista della vicenda è un carabiniere libero dal servizio. Il militare è stato poi sanzionato per guida in stato di ebbrezza così come previsto dal Codice della strada. L'arma fa sapere che saranno effettuati ulteriori accertamenti su quando avvenuto.