Carabiniere trovato morto in caserma a 25 anni: si segue la pista del suicidio con la pistola d’ordinanza

Un carabiniere forestale di 25 anni originario di Formia è stato trovato morto dai colleghi nella caserma di Cagnano Varano (Foggia). Le indagini sono in corso.

Un carabiniere di 25 anni è stato trovato morto all'interno della caserma di Cagnano Varano, piccolo comune della provincia di Foggia. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato trovato senza vita a seguito di un gesto volontario attuato con la pistola d'ordinanza. Le esatte dinamiche devono ancora essere accertate da chi indaga, ma secondo quanto apprende Fanpage.it i motivi sarebbero di natura personale.

L'ipotesi del gesto volontario

Il giovane trovato senza vita nel pomeriggio del 24 gennaio era un carabiniere forestale di 25 anni originario di Formia, in provincia di Latina. Si trovava nella caserma del Foggiano per prestare servizio e a scoprire il corpo sono stati i colleghi, i quali hanno dato immediatamente l'allarme.

Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 ma per il militare non c'era più nulla da fare. Al momento sono in corso gli accertamenti da parte delle Forze dell'ordine, e secondo le prime ipotesi si sarebbe trattato di un gesto volontario eseguito con la pistola d'ordinanza.

Nei prossimi giorni si attendono i risultati dei rilievi condotti sul posto e sull'arma.

Il cordoglio del Sindaco

Questa mattina, quando è stata diffusa la notizia, il sindaco della piccola comunità foggiana, Michele Di Pumpo, ha affidato ai social un breve messaggio di cordoglio: "A nome di tutta Cagnano, con estremo rispetto porgo le condoglianze a tutta la famiglia del giovane carabiniere forestale che ieri perso ha la vita nella nostra caserma in località Bagno. Riposa in pace".