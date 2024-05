video suggerito

Carabiniere suicida in Sicilia: trovato morto in caserma, aveva accanto la pistola d’ordinanza Nella serata di venerdì il Carabiniere era uscito da casa, dove viveva con la moglie, e non è più tornato. Lo hanno trovato morto all’interno del comando Interregionale Culquaber. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Una nuova tragedia all’interno dell’Arma dei Carabinieri. Un Carabiniere di cinquanta anni si è tolto la vita all'interno del comando Interregionale Culquaber. Stando a quanto emerso, il suo corpo senza vita è stato trovato all’interno della caserma, dove il militare teneva la pistola d’ordinanza. Pistola che sarebbe stata trovata accanto al suo cadavere.

A dare l’allarme, non vedendolo tornare a casa, era stata la moglie del Carabiniere: lui era uscito nella serata di ieri, venerdì 24 maggio, da casa per andare a fare delle compere e poi non aveva più fatto ritorno. La moglie, preoccupata, dopo un po’ di tempo ha dato l’allarme chiamando colleghi e amici di famiglia.

E dopo non molto, nella tarda serata di ieri, il Carabiniere è stato ritrovato all’interno della caserma, purtroppo ormai senza vita. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria presso l’ospedale Papardo di Messina.