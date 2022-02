Cani da tartufo avvelenati nelle Langhe da bocconi killer, si teme guerra tra “trifulau” Si teme una guerra trifulau dietro l’avvelenamento di due cani da tartufo nella zona delle Langhe in Piemonte. Entrambi avrebbero ingerito dei bocconi killer durante la ricerca di tartufi.

A cura di Chiara Ammendola

Potrebbe esserci una guerra tra trifulau alla base dell'avvelenamento dei cani avvenuti nei primi giorni di gennaio nei boschi di Cherasco, nel cuore delle Langhe. Ad avvelenarli dei bocconi killer, come spesso purtroppo capita in casi del genere: sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Forestale di Cuneo che ora non escludono che quelle esche avvelenate siano state piazzate di proposito: "L’uso di esche avvelenate è purtroppo molto ricorrente nelle aree vocate alla raccolta dei tartufi – spiegano i militari – dove soggetti senza scrupoli avvelenano i cani dei “trifulau” rivali per dispetto o per interessi economici legati alla raccolta del pregiato fungo ipogeo".

Secondo i carabinieri dunque anche i due cani, che sono stati uccisi dalle esche assassine l'8 e il 10 gennaio scorsi, sarebbero rimasti vittime di questa guerra: i due episodi si sono verificati infatti "in aree vocate alla produzione di tartufi", come hanno sottolineato gli investigatori. Nel primo caso il cane è venuto in contatto con le esche avvelenate durante la ricerca di tartufi, nel secondo l’animale era a passeggio con la proprietaria in un’area di interesse per la raccolta. Ricoverati d’urgenza in clinica, i veterinari hanno confermato l’avvelenamento. Nelle aree in questione sono stati effettuati dai carabinieri forestali interventi di bonifica con l’ausilio di cani antiveleno, addestrati alla ricerca di esche avvelenate e carcasse di animali avvelenati. Sono inoltre in corso indagini per l’individuazione dei responsabili del vile atto.