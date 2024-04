Campobasso, bimba di 2 anni ricoverata in terapia intensiva per meningite: profilassi per alunni e insegnanti

In corso la profilassi per 22 minori e per i genitori, i fratelli, e gli insegnanti della bambina cui è stata diagnosticata la malattia. La piccola, che frequenta una scuola materna della provincia di Isernia, è stata trasferita al Gemelli di Roma. È in condizioni gravi ma stazionarie.