Camionista muore schiacciato da tir in manovra nel piazzale Amadori: Gaetano investito da un collega La vittima dell’incidente sul lavoro è Gaetano Mastroieni, morto tragicamente dopo essere rimasto schiacciato da un altro mezzo pesante in manovra nel piazzale dello stabilimento dell’azienda Amadori a Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia sul lavoro nelle scorse ore nel piazzale dello stabilimento dell’azienda Amadori a Mosciano Sant'Angelo, in provincia di Teramo. Un camionista di 66 anni, Gaetano Mastroieni, è morto tragicamente dopo essere rimasto schiacciato da un altro mezzo pesante in manovra. Il dramma lunedì sera durante le fasi di carico e scarico merci nell'area logistica della nota azienda alimentare.

Secondo quanto ricostruito finora, erano circa le 22 ma nel piazzale si era in piena attività di carico e scarico quando è avvenuta la tragedia. Il camionista pare avesse appena consegnato la merce e stesse ultimando le procedure di consegna quando è avvenuto il fatto. Gaetano Mastroieni stava attraversando il piazzale a piedi quando è stato travolto e schiacciato da un altro mezzo pesante guidato da un collega che non si è accorto in tempo della sua presenza.

Una scena terribile a cui hanno assistito diversi lavoratori che erano impegnati sul posto in quel momento, sia della ditta sia delle varie aziende di autotrasporti. Per il 66enne però purtroppo nessuno ha potuto fare nulla. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigli del fuoco ma il camionista era già morto. Sul posto anche i carabinieri per avviare gli accertamenti del caso.

Leggi anche Operaio di 54 anni muore schiacciato da una lastra di cemento nel Cosentino

Il piazzale dove è avvenuta la tragedia

Gaetano Mastroieni, camionista residente a Forlimpopoli, in Romagna, era titolare di una impresa di trasporti che lavorava da anni per Amadori. A investirlo pare sia stato un collega e amico della stessa ditta.

L’azienda dove è avvenuto il fatto ha espresso cordoglio per l’accaduto in un comunicato: "A seguito dell'incidente mortale accaduto nel piazzale dell'area logistica di Mosciano Sant'Angelo (Teramo), Amadori esprime innanzitutto il più profondo dolore per l'accaduto e le più sentite condoglianze alla famiglia dell'autista della ditta esterna di autotrasporti coinvolto. I referenti dell'azienda, presenti in loco, si sono messi immediatamente a disposizione delle autorità intervenute".

“Siamo sgomenti e addolorati per il drammatico incidente che è costato la vita ad un autista nel piazzale di carico dell’Amadori di Mosciano, Rsu e Rls sono già mobilitati per capire come siano andate le cose. Ci sarà tempo per la ricostruzione dei fatti e la verifica delle responsabilità. Per il momento la Flai Cgil e la Cgil di Teramo si stringono attorno alla famiglia del lavoratore che stasera non farà ritorno a casa“ hanno dichiarato invece i sindacati.