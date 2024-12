video suggerito

Camion si scontra con 3 auto sulla A1: 3 morti e 5 feriti nel Fiorentino Nella serata di ieri, domenica 8 dicembre, 3 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite dopo un incidente tra un camion e 3 vetture avvenuto sull’autostrada A1 tra Calenzano e il bivio per la Direttissima verso Bologna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incidente stradale tra un camion e 3 auto ieri sera, domenica 8 dicembre, sull'autostrada A1 tra Calenzano e il bivio per la Direttissima verso Bologna. Tre persone sono decedute dopo il sinistro stradale al chilometro 264, mentre altre 5 persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze e la polizia stradale. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. Il tratto autostradale, che era stato chiuso per permettere i soccorsi, è stato riaperto intorno alle 2 del mattino.

Le vittime sarebbero tre uomini, mentre altre cinque sono rimasti feriti lievemente nella carreggiata nord del Fiorentino, tra Calenzano e il bivio con la Direttissima, nel territorio del comune di Barberino del Mugello. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno lavorato a lungo per estrarre le persone rimaste coinvolte nell'incidente dalle lamiere dei veicoli incidentati. Il tratto interessato dal sinistro è rimasto bloccato per alcune ore, con uscita obbligatoria.

Non è chiaro su quale veicolo viaggiassero le 3 vittime. Non è ancora stata resa nota la loro identità e per il momento si attendono informazioni sulle condizioni di salute degli altri 5 feriti che però sarebbero rimasti feriti lievemente e che non sarebbero in pericolo di vita. Si lavora per ricostruire la dinamica dei fatti, al momento ancora incerta.

Leggi anche L’oroscopo di martedì 3 dicembre 2024

Il tatto stradale di Calenzano sulla A1 è stato nuovamente chiuso intorno alle 11 di questa mattina dopo l'esplosione di un deposito Eni situato proprio a Calenzano. La strada è stata riaperta al traffico alle 13, dopo i primi soccorsi alle persone rimaste coinvolte e i rilievi legati alla nube di fumo nera che ha avvolto in poco tempo il Fiorentino. Sulla A1 Milano-Napoli, la stazione di Calenzano è stata riaperta in uscita da entrambe le provenienze.