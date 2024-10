video suggerito

Camion prende fuoco sull'autostrada A1, 6 chilometri di coda tra Reggio Emilia e il Brennero L'incendio si è verificato tra il casello di Reggio Emilia e il bivio A22 Modena-Brennero, all'altezza del chilometro 147. Il camion è fermo e il traffico è deviato su una sola corsia.

A cura di Davide Falcioni

Un tir si è incendiato sull’autostrada del Sole Milano-Napoli tra il casello di Reggio Emilia e il bivio A22 Modena-Brennero, all’altezza del chilometro 147. Il camion è fermo e il traffico è deviato su una sola corsia. In questo momento la coda è di circa 6 chilometri, ma sarebbe gradualmente in via di soluzione e non è stato escluso il rischio di ulteriori aumenti del traffico.

Sul posto i vigili del fuoco di Reggio che stanno cercando di domare le fiamme. Autostrade per l’Italia sul proprio sito consiglia di uscire, per chi proviene da Milano, a Terre di Canossa-Campegine e rientrare a Modena Nord.