Sull'autostrada A29 contromano per alcuni chilometri ma poi sparisce, automobilista ricercato È accaduto nella serata di ieri sulla Palermo Mazara del Vallo, nel Trapanese. Ad allertare la polizia diversi automobilisti di passaggio che hanno intercettato la vettura contromano in più punti ma quando gli agenti sono accorsin l'auto era già sparita.

A cura di Antonio Palma

Un automobilista ha percorso contromano l'autostrada A29 Palermo Mazara del Vallo per diversi chilometri ma all'arrivo della polizia sul posto, della vettura non vi era più traccia. È accaduto nella serata di ieri, martedì 22 aprile, nella zona di Gallitello, nel territorio comunale di Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani. Ad allertare la polizia diversi automobilisti di passaggio che hanno intercetto la vettura contromano in più punti e chiamato subito i numeri di emergenza per segnalare l'imminente pericolo.

Quando le prime volanti della polizia stradale sono accorse sul luogo, però, dell'auto contromano non vi era più traccia. Secondo una prima ipotesi, l'automobilista potrebbe aver sbagliato la rampa di accesso all'autostrada e ha percorso così alcuni chilometri in senso inverso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo prima di accorgersi dell'errore. Sono stati attimi di paura per chi in quel momento percorreva il tratto autostradale tra Alcamo e Calatafimi perché la pericolosa manovra poteva avere conseguenze tragiche, come purtroppo già accaduto in passato.

Fortunatamente non si sono registrati incidenti. Quando ha capito di essere contromano, probabilmente anche grazie alle segnalazioni degli altri automobilisti, l'automobilista avrà fatto inversione uscendo poco dopo dal tratto e dileguandosi. Per la persona al volante ci saranno comunque conseguenze pesanti. La polizia stradale infatti la sta cercando attivamente attraverso tutti i sistemi di videosorveglianza della zona. Una volta risalito all'autista del mezzo contromano, per quest'ultimo scatterà una multa salata e la sospensione della patente.