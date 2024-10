Camion dell’immondizia finisce contro un bar: incidente rischia di far crollare tutto a Capurso Fortunatamente il bar era chiuso all’ora in cui è avvenuto l’incidente. Non si registrano feriti, vigili del fuoco al lavoro per le verifiche statiche dell’edificio. Due famiglie sono state evacuate precauzionalmente. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave incidente questa mattina, intorno alle ore 5, a Capurso, in provincia di Bari. Per cause ancora in corso di accertamento, un autocompattatore per la raccolta dei rifiuti ha sfondato la vetrina del “Bar dell’angolo”, che si trova tra via Cellamare e via Aldo Moro; fortunatamente a quell'ora era ancora chiuso. L'impatto ha provocato diversi danni ma non vi sarebbero feriti.

Sul posto sono giunte tre squadre dei Vigili del Fuoco e un funzionario per le verifiche statiche dell'edificio che, stando ai primi rilievi compiuti, sarebbe a rischio crollo. Le due famiglie che abitano all'interno sono state precauzionalmente evacuate a causa dei danni riportati: una facciata è stata danneggiata e alcuni blocchi di tufo sono crollati.

Nel frattempo la ditta di Corato che si occupa della raccolta dei rifiuti ha fatto sapere che “è stata avviata un’indagine interna a cui seguiranno tutte le procedure del caso a conclusione degli accertamenti in corso".

Leggi anche Perché una guerra tra Iran e Israele rischia di far salire alle stelle il prezzo del petrolio

"Nella giornata odierna alle ore 5 circa, un autocompattatore che effettuava il trasporto dei rifiuti urbani verso l'impianto di trattamento di Conversano, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo impattando contro un fabbricato in corrispondenza dei locali che ospitano un bar nel comune di Capurso", ricostruisce la nota firmata dall'amministratore unico della società, Nicola Roberto Toscano, che ha poi informato di aver prontamente chiamato il sindaco di Capurso, Michele Laricchia, per esprimergli vicinanza e solidarietà. Rinnova inoltre il suo sostegno a tutta la comunità di Capurso per i disagi derivati.

Il sindaco della città pugliese, Michele Laricchia, ha scritto su Facebook che "per fortuna nessuno si è fatto male. Per cortesia evitiamo di percorrere via Aldo Moro e via Cellamare".