Caldo, l'anticiclone africano si spegne: oggi bollino rosso in 9 città, l'elenco

A cura di Susanna Picone

Pausa dal caldo torrido degli ultimi giorni. Come vediamo dall'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore gestito dal ministero della Salute, anche per oggi, domenica 21 luglio, si prevede un attenuarsi dell’afa. Sono “solo” 9 infatti le città segnalate con bollino rosso, quello che indica il massimo livello di allerta. Si tratta di Ancona, Bari, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara e Roma.

Domenica 21 luglio 9 città da bollino rosso, nessun bollino arancione

Sono nove appunto le città da bollino rosso per le ondate di calore oggi. Si tratta di Ancona, Bari, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara e Roma. Il bollino rosso indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Per oggi non si segnala nessun bollino arancione (livello 2), 15 le città da bollino giallo.

Previsioni meteo per oggi, domenica 21 luglio

L’anticiclone africano, come si diceva, si sta spegnendo e sull’Italia si sta avvicinando un nucleo di aria più fresca e instabile che darà il colpo di grazia all'alta pressione subtropicale. Oggi, secondo le previsioni meteo de ilmeteo.it, un ciclone collocato sulle Isole Britanniche piloterà una perturbazione temporalesca che interesserà il Nord-ovest sin dal mattino per poi spostarsi verso le regioni nord orientali.

La perturbazione provocherà fenomeni importanti come grandine e improvvisi forti colpi di vento, più raramente trombe d'aria. Al Centro le precipitazioni raggiungeranno la Toscana e poi il resto delle regioni nel corso della sera e poi notte. Le temperature subiranno un'importante diminuzione, anche di 10-12 gradi al Nord-ovest.