Cagliari, uomo “accoltellato da un ladro”: ma a ferirlo con un machete era stato il figlio 17enne L’adolescente sardo ha ferito il padre colpendolo alle spalle con un machete dopo una lite per futili motivi. Poi ha danneggiato alcuni mobili di casa e minacciato anche la madre. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

Un diciassettenne sardo ha ferito suo padre, un uomo di 40 anni, colpendolo alle spalle con un machete. Poi ha danneggiato gli arredi di casa ed ha minacciato anche la madre. È avvenuto a Quartu Sant'Elena, nel cagliaritano. In un primo momento i genitori hanno cercato di coprire il figlio, nonostante il padre fosse finito in ospedale in codice rosso, attribuendo la responsabilità dell'aggressione a un inesistente sconosciuto che cercava di rubare un motorino fuori dalla casa. Poi però è emersa la verità e il ragazzo è stato arrestato e condotto nel carcere minorile di Quartucciu (Cagliari), con l'accusa di lesioni aggravate.

I fatti sono avvenuti la notte tra lunedì e martedì. A lanciare l'allarme, chiamando la polizia, è stata una donna – moglie dell’aggredito e madre dell’aggressore – secondo cui il marito era stato ferito da uno sconosciuto dopo essere uscito di casa temendo che ci fosse un ladro. Non vedendolo tornare, la donna ha raccontato di averlo raggiunto e trovato a terra gravemente ferito, accoltellato alla schiena dal malvivente intenzionato a rubare una moto. Quindi sono scattati i soccorsi.

Poco dopo però è emersa una verità molto più inquietante. "Dopo circa un’ora – riporta una nota della Questura – al Centro Operativo di Cagliari giungeva un’altra richiesta di intervento presso la stessa abitazione, da parte della stessa donna, la quale riferiva che si era presentato nuovamente l’aggressore, armato di machete. Immediatamente si recavano sul posto gli Agenti delle Volanti della Questura di Cagliari, ai quali la moglie della vittima riferiva che, all’interno dell’abitazione, era presente il loro figlio diciassettenne, il quale, armato di machete, era intento a danneggiare gli arredi della casa, costringendo la stessa fuggire all’esterno in attesa dell’arrivo delle Forze di Polizia. Gli operatori intervenuti individuavano il giovane e provvedevano immediatamente a metterlo in sicurezza".

Dopo una rapida ispezione nella casa gli agenti hanno trovato un coltello di grosse dimensioni su un piano di lavoro della cucina. L'arma era stata usata presumibilmente dal 17enne per minacciare la propria madre. "A quel punto, la donna ha confidato ai poliziotti che, in realtà, il marito era stato aggredito dal figlio, a seguito di una discussione scaturita per futili motivi e colpito dallo stesso con due coltellate alla schiena", prosegue la nota della Questura.

Dopo i primi accertamenti è così intervenuto il pm di turno del Tribunale dei Minori di Cagliari, che ha disposto nei confronti del ragazzo una misura precautelare e l’accompagnamento presso l’Istituto Penitenziario Minorile di Quartucciu. Il 17enne deve rispondere dell’accusa di lesioni aggravate.