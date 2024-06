video suggerito

Cagliari: litiga con la madre, prende un coltello e la colpisce alla schiena. Morta 57enne La vittima si chiamava Maria Dolores Cannas e aveva 57 anni. Suo figlio, Andrea Tidu, 27 anni, l'avrebbe accoltellata alla schiena al termine di una discussione nata per futili motivi, immediati i soccorsi allertati dal marito ma per la donna non c'è stato niente da fare.

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di repertorio

Un'unica coltellata alla schiena dopo un litigio nato per futili motivi: è così che il 27enne Andrea Tidu ha ucciso la madre Maria Dolores Cannas, una donna di 57 anni, oggi pomeriggio 16 giugno nella sua abitazione a Sinnai, nell'hinterland di Cagliari.

Sul posto sono intervenuti alle 16:40 i militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Quartu Sant’Elena per provare a ricostruire la dinamica della tragedia familiare.

Secondo quanto appreso, madre e figlio avrebbero avuto una discussione in casa, le cui ragioni al momento non sono note. Ad un certo punto, il 27enne avrebbe afferrato un'arma da taglia e colpito alla schiena la madre. Si è poi allontanato dalla casa.

A chiamare i soccorsi è stato il marito della 57enne che, presente in una stanza accanto, sarebbe stato il primo ad intervenire: la moglie era in una pozza di sangue e ha cercato di tamponare la ferita.

Sul posto sono poi arrivati i militari dell'Arma di Quartu e i medici del 118. Questi ultimi hanno fatto il possibile, ma per Maria Dolores Cannas era già tardi: la donna sarebbe morta per una emorragia interna dovuta alla perforazione di un polmone.

Immediatamente sono scattate le ricerche di Tidu: i carabinieri lo hanno bloccato non molto dopo a circa 150 metri dall'abitazione: era fermo in strada in stato confusionale. Ora dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla giustizia.

"Una notizia terrificante che ha sconvolto la nostra comunità", le parole della sindaca di Sinnai, Maria Barbara Pusceddu. Sul posto è giunto anche il magistrato di turno, Enrico Lussu, e il medico legale.