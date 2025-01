video suggerito

Cade sulle piste da sci e batte la testa: 22enne ricoverata in gravi condizioni Nella mattinata di sabato 25 gennaio una ragazza di 22 anni è caduta sugli impianti dell'Aremogna a Roccaraso, in Abruzzo, mentre sciava in compagnia della sua famiglia. La giovane è rotolata per decine di metri e ha battuto violentemente la testa. È stata trasportata in codice rosso e ricoverata all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. La prognosi è riservata.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

È caduta accidentalmente sulle piste da sci ed è stata ricoverata d'urgenza in ospedale. Nella mattinata di oggi, sabato 25 gennaio, una ragazza di 22 anni è stata vittima di un incidente sugli impianti dell'Aremogna a Roccaraso, in Abruzzo.

Secondo quanto è stato ricostruito, la giovane, che risiede fuori regione, è caduta per cause accidentali mentre stava sciando in compagnia della sua famiglia.

La 22enne è poi rotolata per decine di metri e ha battuto violentemente la testa. Subito sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia di Finanza che l'hanno soccorsa nell'immediato, insieme alle persone presenti al momento dell'incidente e che hanno assistito alla scena.

I militari hanno quindi richiesto l'intervento del servizio 118 a cui la 22enne è stata affidata. Il personale sanitario, viste le condizioni della ragazza, ha deciso di trasferirla in elisoccorso nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila dove è stata presa in carico in codice rosso.

In conseguenza dell'incidente ha riportato un trauma cranico. La prognosi sulle condizioni della ragazza resta tuttora riservata e, secondo i sanitari, saranno decisive le prossime ore.

Secondo quanto si apprende, sono stati 180 gli interventi di soccorso effettuati nell'ultimo mese sulle piste del comprensorio dell'Alto Sangro che, così come durante il periodo delle festività, sono state prese d'assalto.

Anche due settimana fa, nel pomeriggio di sabato 11 gennaio, un grave incidente si è verificato sempre sulle piste da sci del comprensorio dell'Aremogna. Una ragazza di 18 anni, originaria di Napoli, è caduta mentre stava sciando.

Ha riportato un trauma cranico e facciale e si è reso necessario il trasferimento d'urgenza, in ambulanza, all'ospedale "Cardarelli" di Napoli dopo un primo passaggio nel presidio ospedaliero di Castel di Sangro.