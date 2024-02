Cade elicottero in Cile, morto l’ex presidente Sebastian Piñera L’ex presidente cileno Sebastian Piñera è morto dopo che l’elicottero privato sul quale viaggiava è precipitato. Secondo quanto reso noto, a causare l’incidente sarebbero state le forti piogge. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

L'ex presidente cileno Sebastian Piñera è morto dopo che l'elicottero sul quale si trovava è precipitato. Lo hanno riferito i media locali. Secondo quanto reso noto, l'elicottero è precipitato a causa delle forti piogge e della scarsa visibilità. L'ex presidente stava pilotando l'elicottero privato e con lui vi erano altre tre persone. Tra queste vi era anche la sorella. Il velivolo si è schiantato nelle acque del lago Ranco, situato nella regione Los Rìos, nel sud del Paese.

La sorella dell'ex presidente darebbe riuscita a salvarsi saltando in acqua ed evitando così il peggio, mentre Piñera non sarebbe riuscito a liberarsi in tempo dalle cinture di sicurezza e a liberarsi dalle lamiere. L'ex presidente nacque a Santiago del Cile nel 1949 in una famiglia della classe media. Era figlio di Magdalena Echenique e José Piñera, ingegnere e diplomatico che partecipò alla fondazione della Democrazia Cristiana. L'ex presidente, terzo di 5 figli, si laureò in Economia ad Harvard e divenne in breve tempo uno degli imprenditori e investitori di maggior successo in America Latina.

Piñera era stato presidente anche dal 2018 al 2022. Sotto la sua presidenza vi furono le massicce proteste note come estallido social contro l'aumento del prezzo del biglietto della metropolitana di Santiago e poi contro le politiche liberiste. Le proteste portarono poi alla decisione di avviare una riscrittura della Costituzione.

L'ufficio di Sebastian Piñera ha confermato la morte dell'ex Presidente del Cile. "Con profondo rammarico comunichiamo la morte dell'ex presidente che è rimasto coinvolto in un incidente aereo nella regione di Los Rios". "Informeremo tempestivamente sui funerali – si legge nella nota -. Ringraziamo tutti per le manifestazioni di affetto e di preoccupazione che abbiamo ricevuto durante queste ore".

Il governo di Gabriel Boric, stando a quanto riferito dalla ministra dell'Interno, Carolina Toha, per l'ex presidente Sebastian Pinera ci saranno i funerali di Stato e la proclamazione del lutto nazionale.