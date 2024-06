Cade dalla moto e viene travolto da un camion: Valter Nappini muore a 61 anni

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Valter Nappini, 61 anni

Si chiamava Valter Nappini e aveva 61 anni, il motociclista morto in un incidente avvenuto poco dopo le 7.30 di oggi, mercoledì 19 giugno, sulla A1 all’altezza di Sasso Marconi, in direzione Bologna.

Il 61enne, originario di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, per motivi ancora al vaglio della polizia stradale, ha perso il controllo della moto su cui stava viaggiando ed è stato sbalzato dalla sella. L'uomo è caduto sull’asfalto ed è stato investito da un camion.

Dopo l’impatto l’autista del tir ha proseguito per qualche metro senza accorgersi di quanto era appena accaduto, finché uno pneumatico è scoppiato. Come riporta Il Resto del Carlino, il camionista a quel punto si è fermato e ha allertato i soccorsi.

Immediatamente raggiunto dal personale sanitario del 118, è stato trovato in gravissime condizioni. Nappini purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna. In seguito all’incidente, è stata disposta la chiusura temporanea del tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, in direzione Bologna, riaperto poco dopo le 8.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del terzo Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Nel tempo necessario al completamento delle operazioni di soccorso dei sanitari e degli accertamenti degli agenti, il traffico ha subito pesanti ripercussioni, con una coda di circa 10 chilometri che si è creata in direzione di Bologna.

Tanti i messaggi di cordoglio che nelle scorse ore sono stati pubblicati sui social, in particolare dai gruppi di affezionati centauri che lo conoscevano e che con lui avevano percorso centinaia di chilometri. Nappini era infatti un appassionato e conosciuto motociclista. Appena appresa la notizia della sua scomparsa, il Victoryteam Italia e lo Spyderman Club hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia.