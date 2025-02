video suggerito

Cade dal letto della rsa di Genova e viene trovata morta con ferite alla testa: indaga la Procura Una donna di 87 anni è morta la scorsa notte fuori dalla sua stanza di una rsa del quartiere genovese di Castelletto: sarebbe caduta dal letto e avrebbe rotto il bacino, è stata trovata anche con ferite alla testa.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Tragedia in una rsa del quartiere genovese di Castelletto. Una donna di 87 anni è morta la scorsa notte fuori dalla sua stanza, dove l'hanno trovata i sanitari della struttura. Secondo una prima ricostruzione sarebbe morta per le conseguenze di una caduta, ma verranno fatti tutti gli accertamenti del caso. Molto probabilmente la donna sarebbe caduta dal letto provocandone la rottura del bacino e si sarebbe ferita alla testa. Forse ha provato a uscire dalla stanza per chiedere aiuto.

Quando i sanitari si sono accorti di quello che era accaduto, hanno allertato il 118: il personale medico purtroppo non è riuscito a fare nulla per salvare la donna. Sull'accaduto ora indagano i carabinieri e il pubblico ministero Giancarlo Vona: i militari hanno sequestrato subito la cartella clinica e nelle prossime ore si procederà con l'autopsia per accertare le cause della morte. Da quando riferito dalla rsa la donna era autosufficiente, per cui non le era stata riservata particolare sorveglianza da parte del personale della struttura. Resta da capire però come abbia fatto a cadere e quanto tempo i sanitari abbiano impiegato per soccorrerla.