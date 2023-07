Cade dal balcone e precipita in strada: dichiarata morte cerebrale per bimba di 4 anni a Mazara Non ce l’ha fatta Greta, la bimba di 4 anni caduta dal balcone di casa a Mazara del Vallo domenica scorsa. I medici del Trauma Center di Palermo dove era stata trasferita in condizioni disperate ne hanno dichiarato la morte cerebrale.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia a Mazara del Vallo, in Sicilia, dove una bimba di 4 anni è caduta domenica dal balcone di casa precipitando sull'asfalto. Ne è stata infatti dichiarata la morte cerebrale da parte dei medici del Trauma center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove la piccola, di nome Greta, era stata trasferita in condizioni gravissime.

La bambina domenica scorsa è caduta dal secondo piano nella sua casa in via Castelvetrano a Mazara del Vallo. Giunti i soccorsi sul posto, è stata trasportata presso l'ospedale di Mazara Abele Ajello dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per l'asportazione della milza. Poi il trasferimento in ambulanza al Trauma center. Nella caduta aveva riportato una frattura al cranio ed un serio problema polmonare.

La situazione nella serata di ieri è peggiorata e i medici hanno dichiarato la morte cerebrale. "La città si stringe forte alla famiglia della piccola Greta in questo momento così drammatico", afferma il sindaco Salvatore Quinci.

"La Città di Mazara del Vallo, attraverso un messaggio espresso dal sindaco Quinci, dell'amministrazione e dal consiglio comunale, esprime il cordoglio per la scomparsa della piccola Greta, la bimba di 4 anni che nella serata di domenica è precipitata dal balcone del secondo piano di un appartamento della via Castelvetrano", si legge sulla pagina ufficiale Facebook del Comune, che aggiunge: "La piccola Greta non ce l'ha fatta per le gravi ferite riportate in seguito alla caduta ed è spirata al Trauma Center dell'Ospedale Villa Sofia di Palermo dove era stata trasportata dopo i primi celeri soccorsi del personale del 118 ed una delicata operazione di asportazione della milza eseguita dall'equipe del reparto di chirurgia dell'ospedale Abele Ajello".