Precipita dal settimo piano e cade su un'auto parcheggiata: gravissimo 22enne, indagini in corso Un ragazzo di 22 anni è precipitato dal settimo piano di un edificio finendo sul tetto di un'auto parcheggiata a Corciano, in provincia di Perugia: è vivo per miracolo, anche se in gravissime condizioni. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

È vivo per miracolo ma in condizioni disperate un ragazzo di 22 anni che questa mattina, per cause ancora da accertare, è precipitato dal settimo piano di un edificio, dove vive, andando a finire sul tetto di un'auto parcheggiata sotto lo stabile, in corrispondenza del punto d'impatto al suolo, che ne avrebbe attutito il colpo.

È successo a Corciano, in provincia di Perugia. Sono intervenuti i Carabinieri della Stazione locale e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia, a seguito di una segnalazione al Nue 112. Sul posto anche il personale del 118 che ha trasportato il giovane in ospedale al "Santa Maria della Misericordia" dove è arrivato in codice rosso e dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Starebbe lottando per la vita. Gli inquirenti stanno indagando per cercare di ricostruire la dinamica di quanto successo. Tutte le piste sono seguite, tra cui anche quella del suicidio.

In aggiornamento.