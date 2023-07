Cade col monopattino e batte la testa, turista muore davanti ai familiari sulla pista ciclabile La tragedia nella località balneare di Bibione, nel Veneziano. Nella caduta, l’uomo, che era senza caschetto, ha battuto violentemente la testa a terra contro il marciapiede.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Un uomo è morto questa mattina nella località balneare di Bibione, nel Veneziano, dopo essere caduto a terra col monopattino battendo violentemente la testa a terra. La tragedia si è consumata poco dopo le 10 di venerdì 21 luglio, lungo la pista ciclabile che costeggia via Pineda. La vittima è un turista slovacco di 62 anni che stava trascorrendo le vacanze nel veneziano con la famiglia. L'incidente proprio davanti ai suoi famigliari, i primi a chiedere soccorsi medici per l'uomo.

All'arrivo dell'ambulanza e dell'auto medica del Suem 118, l'uomo era ancora vivo ma a terra, ferito gravemente e privo di sensi. Il personale sanitario ha cercato di salvare l'uomo mettendo in atto subito le prime manovre di rianimazione ma purtroppo i loro tentativi sono stati vani. Il cuore del 62enne ha cessato di battere e dopo alcuni minuti i soccorritori ne hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto tra il dolore dei parenti che hanno assistito impotenti all'intera scena.

Fatale per lui sarebbe stato un grave trauma cranico riportato nell'impatto al suolo. Vista la gravità delle ferite, la centrale del 118 aveva allertato anche l'elisoccorso, atterrato su uno spiazzo poco lontano, ma purtroppo il velivolo è dovuto tornare indietro vuoto. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale del distretto Veneto est per accertare l'accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era su un monopattino elettrico e assieme alla moglie e ai figli stava percorrendo la pista ciclabile che costeggia la strada regionale che collega Bevazzana a Bibione quando, per motivi ancora da chiarire, ha sbandato ed è finito rovinosamente a terra. Nella caduta, l'uomo, che era senza caschetto, ha battuto violentemente la testa a terra contro il marciapiede.