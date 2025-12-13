Caccia al cinghiale finisce in tragedia, cacciatore ucciso per sbaglio dall’amico a Grosseto

Grave incidente di caccia vicino a Massa Marittima, in provincia di Grosseto. Un cacciatore è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco sparato da uno dei compagni di battuta e amico di lunga data che lo ha colpito per sbaglio di rimbalzo. La vittima è Irio Pii, 82enne decano del mondo venatorio locale che aveva anche assunto diverse cariche nell’ambito dell’associazionismo e per il quale purtroppo non c'è stato nulla da fare.

La tragedia si è consumata durante una battuta di caccia al cinghiale, nei boschi tra Montebamboli e Pian de' Mucini, in località Poggione. La vittima era impegnata nella caccia insieme ad una squadra di esperti cacciatori come lui ma durante uno spostamento tra due appostamenti, in mezzo alla fitta vegetazione, qualcosa è andato storto. L'82enne è stato raggiunto da un proiettile vagante che sarebbe rimbalzato su un masso colpendolo in pieno petto. L'uomo si è accasciato a terra sanguinante, subito assistito dagli amici che hanno allertato immediatamente i soccorsi ma ogni sforzo per salvarlo si è rivelato inutile.

L'allarme è partito poco dopo mezzogiorno con una chiamata di emergenza al 118. Sul posto è stata inviata subito un'ambulanza ma vista la gravità della situazione, è stato allertato anche l'elicottero di soccorso Pegaso 2. I sanitari giunti sul posto hanno provato a rianimare l'uomo ma purtroppo poco dopo si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso. Lo stesso elisoccorso atterrato poco dopo è dovuto ritornato indietro vuoto.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i carabinieri a cui spetta il compito di ricostruire la dinamica della tragedia. I militari hanno avviato le indagini e informato il pm di turno e hanno già ascoltato tutti i cacciatori che erano presenti alla battuta. La salma della vittima intanto è stata posta sotto sequestro e portata in obitorio a Grosseto a disposizione della procura che potrebbe disporre l'autopsia.