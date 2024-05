Buste da 500 euro, cene lussose e regali: così imprenditori e avvocati pagavano 16enni per il sesso a Bari

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono diverse le chat (soprattutto Telegram) che testimoniano come alcuni uomini adulti fossero soliti pagare ragazzine di circa 16 anni coinvolte in un giro di prostituzione minorile a Bari. Pagamenti di circa 400 o 500 euro alla volta, regali e cene di lusso in ristoranti esclusivi: questo è quanto hanno raccontato le ragazzine stesse agli inquirenti in Questura.

Per lo sfruttamento della prostituzione minorile sono state arrestate a Bari otto persone che avrebbero organizzato gli incontri tra le minori e i clienti. Tra loro, avvocati e imprenditori che erano soliti fermarsi in alberghi lussuosi e b&b nelle province di Bari e Bat. Secondo quanto ricostruito, le 8 persone fermate mettevano in contatto gli uomini adulti con le adolescenti, spesso tramite chat Telegram. Le ragazzine scambiavano qualche messaggio con i clienti e poi li incontravano.

"Sei bellissima – si legge in una delle chat che un uomo di circa 40 anni aveva con una delle ragazzine – ti va di accompagnarmi a una cena di lavoro? Non preoccuparti che non ti mangio". A quel punto, le minori rispondevano ancora per qualche messaggio, poi incontravano i clienti. Secondo quanto da loro raccontato, le adolescenti avrebbero poi consumato rapporti sessuali con loro dietro pagamento.

Secondo chi indaga, i clienti avrebbero saputo della minore età delle ragazze con le quali si stavano interfacciando. A dimostrarlo anche alcuni messaggi trovati nei dispositivi elettronici delle ragazzine."Tu mi piaci molto, nonostante l'età – recita un sms inviato da uno degli imprenditori coinvolti nel giro a una 16enne -. Sei una bambolina. Vuoi venire con me? Sto andando in suite, champagne e divertimento". Dalle chat sarebbero venute fuori anche fotografie e video degli incontri. Ce ne sarebbe una in particolare inviata dall'imprenditore di Trani alla minore con la quale aveva consumato un rapporto sessuale. L'immagine mostrava due banconote da 50 euro sul comodino con un messaggio. "Sei andata via senza baciarmi e senza prendere queste".