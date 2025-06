video suggerito

Budrio, si schianta contro un'auto mentre guida la sua moto: muore 24enne di Bologna L'incidente nel primo pomeriggio di ieri, attorno alle ore 13, in via San Vitale a Budrio, dove un ragazzo di 24 anni, residente a Bologna, ha perso la vita in seguito a un violento scontro frontale tra la sua motocicletta e un'automobile.

A cura di Davide Falcioni

Un’altra giovane vita spezzata sulle strade della provincia di Bologna. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri, attorno alle ore 13, in via San Vitale a Budrio, dove un ragazzo di 24 anni, residente a Bologna, ha perso la vita in seguito a un violento scontro frontale tra la sua motocicletta e un’automobile.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il giovane centauro si è scontrato con una vettura guidata da una donna di 42 anni che, secondo le prime ricostruzioni, stava effettuando una svolta verso via Zenzalino. L’impatto è stato devastante: il 24enne è stato sbalzato a diversi metri di distanza, e per lui non c’è stato nulla da fare. Sarebbe deceduto sul colpo.

La conducente dell’auto, sotto shock, ha riportato alcuni traumi ed è stata trasportata in ospedale con un codice di media gravità. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Presenti anche gli agenti della polizia locale, incaricati di eseguire i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica del tragico impatto.

Al momento, le cause dello scontro sono ancora al vaglio degli inquirenti.