video suggerito

Brilla la Luna piena in Sagittario mercoledì 11 giugno 2025: la chiamata della spiritualità Mercoledì 11 giugno 2025 ci sarà la Luna piena nel segno del Sagittario: riscopriamo il nostro bisogno di spiritualità! I segni zodiacali più coinvolti saranno i segni mobili, ovvero Gemelli, Sagittario, Vergine e Pesci. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mercoledì 11 giugno 2025, poco prima delle 10 del mattino, ci sarà la Luna piena nel segno del Sagittario. Come oramai sapete (perché ve lo ripeto ad ogni Luna piena), quando consideriamo questa fase lunare è importante osservare l’intero asse di opposizione tra il Sole e la Luna. Il Sole si trova a 20° del segno dei Gemelli, mentre la Luna, perfettamente posta nel cerchio dello Zodiaco, si trova a 20° del segno del Sagittario.

La Luna in Sagittario amplifica il nostro bisogno di spiritualità, come anche di un pensiero più profondo, più universale, più comunitario, che vuole dare un senso diverso al nostro vivere in questo corpo, su questa Terra e in questo tempo. La Luna in Sagittario è l’apertura emotiva alle grandi domande e la ricerca di grandi risposte proprio sul nostro Essere.

L’asse Gemelli–Sagittario indica proprio il percorso di crescita intellettuale: dal dialogo più superficiale a quello più profondo, alla ricerca di significato. Come sempre, durante le ore della Luna piena, la nostra emotività è sollecitata: grandi emozioni, grandi tensioni, una forte intensità del sentire che difficilmente potrà essere zittita.

I segni zodiacali più coinvolti saranno i segni mobili, ovvero Gemelli, Sagittario, Vergine e Pesci. Proprio questi segni hanno definitivamente salutato, in questi giorni, la difficile doppia sollecitazione di Saturno e di Giove che, negli ultimi 13 mesi, li ha messi molto alla prova.

Le fasi lunari, così importanti per le popolazioni antiche che ne facevano un calendario anche per l’agricoltura e la pastorizia, hanno dei nomi legati proprio alle attività stagionali. La Luna piena in Sagittario, infatti, è conosciuta anche con il nome di “Luna Piena delle Fragole”.

Il significato della Luna Piena in Sagittario dell’11 giugno 2025

Ogni Luna piena, benché si ripeta nello stesso segno zodiacale una volta all’anno più o meno nello stesso periodo, si inscrive all’interno di un cielo sempre differente.

L’astrologia ha il compito di leggere simbolicamente la disposizione dei pianeti proprio in questo cielo. In questo caso, mi cade l’occhio sulla quadratura tra Venere nel segno del Toro e Plutone in Acquario, nei primissimi gradi. Questo può portare a un momento di domande profonde su quello che sia il nostro vero benessere. Venere in Toro è l’amore più semplice, più quotidiano.

Per questo, la Luna piena nel segno del Sagittario sembra indicare la necessità di spostare il pensiero verso uno studio intellettuale più profondo e sviluppato, che spazi nel metafisico, nel filosofico, nel collettivo, non necessariamente ad uso e consumo del presente. Giove, appena entrato nel segno del Cancro, ci risveglia l’attaccamento a piaceri più semplici, quotidiani, rassicuranti. Anche un pensiero come quello ecologico, per esempio, rientra perfettamente in questo schema e nella Luna piena in Sagittario.

Gli effetti della Luna Piena in Sagittario su tutti i segni zodiacali

Ecco quali saranno gli effetti della Luna Piena in Sagittario di mercoledì 11 giugno per tutti i segni zodiacali.

Ariete

Questa Luna piena non ti dispiace proprio per niente e, insieme a Marte a tuo favore, sembra amplificare come con una cassa da stadio tutte le tue emozioni, e soprattutto i tuoi grandi progetti.

Toro

Quella Venere della quale abbiamo parlato poco sopra si trova proprio nel tuo segno zodiacale. Questa Luna piena amplificherà in te i desideri che però, per una volta, non saranno solo desideri materiali.

Gemelli

Il Sole si trova proprio nel segno dei Gemelli, e quindi sarete voi uno dei quattro segni grandi protagonisti di questa fase lunare. Passata l’euforia di Giove nel vostro segno zodiacale, adesso avete l’impressione di dover fare un salto di maturità, allargando lo sguardo e il pensiero a ciò che è comunitario e non egoriferito.

Cancro

Giove, appena entrato nel tuo segno zodiacale, e la fase di Luna piena sembrano convincerti a lasciarti andare, qualsiasi sia il rischio.

Leone

Questa Luna piena ti renderà ancora più incontrollato del solito, ma sappi che qualcuno lo potrà trovare anche molto sexy.

Vergine

Questa Luna piena sembra chiudere il cerchio dei pianeti che ultimamente ti hanno messo in discussione, cara Vergine.

Forse questa Luna piena in Sagittario serve a spingerti ad allargare le tue vedute e a uscire dal controllo del pensiero sulla tua vita.

Bilancia

Questa Luna piena sembra ridarti luce, speranza, una nuova visione su un periodo non proprio semplice.

La spiritualità, intesa come un pensiero più ampio e profondo, può essere davvero la soluzione per fare di un momento faticoso una grande esperienza di vita.

Scorpione

La fase di Luna piena, in un momento in cui Venere e Marte ti mettono molto sotto pressione, sembra davvero tirare fuori tutto il tuo istinto e, ogni tanto, anche la tua rabbia.

Sagittario

Inutile dire che questa Luna piena proprio nel tuo segno zodiacale arriva perfettamente in tempo per rassicurarti su quanto sia giusto il percorso che stai facendo, e quanto ti siano serviti anche gli ultimi mesi difficili. Il tuo pensiero si è di nuovo spalancato, così come deve essere per te.

Capricorno

La Luna piena in Sagittario avviene in un punto del tuo oroscopo dal quale amplifica le emozioni profonde. Forse è giunto il momento di abbandonare il controllo materiale sugli eventi, la ragione a tutti i costi, per indagare ciò che finora hai sottovalutato.

Acquario

Questa fase di Luna piena non farà che amplificare la sensazione di insofferenza e di grande stanchezza che ti portano Marte e Venere, entrambi a sfavore. Consiglio il riposo e, soprattutto, un po’ di sana solitudine!

Pesci

Per te, che sei il segno del metafisico per eccellenza, la Luna in Sagittario è molto, ma molto comprensibile. Molto nelle tue corde.

Questo è un momento nel quale la spinta a usare le tue doti di sensibilità e sensitività è davvero altissima.