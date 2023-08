Botte e minacce alla moglie anche davanti ai figli: arrestato 35enne I due coniugi litigavano di frequente e nella maggior parte dei casi per futili motivi legati al loro rapporto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato nel carcere di Crotone con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Minacce, insulti, aggressioni fisiche e verbali. È quello che per anni una donna di 40 anni avrebbe dovuto subire dal marito di cinque anni più giovane. E, a volte, sarebbe stata costretta ad essere vittima delle violenze anche di fronte ai bambini avuti insieme a lui.

Il 35enne, di origini straniere e che, secondo quanto si apprende, era da tempo noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato oggi, martedì 29 agosto, dai carabinieri di Cirò Marina, in provincia di Crotone, e dovrà rispondere dell'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Frequenti litigi per futili motivi

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due coniugi avrebbero avuto litigi frequenti causati, nella maggior parte dei casi, da futili motivi legati al loro rapporto. Le violenze dell'uomo ai danni della compagna sarebbero scaturite proprio da quest'ultimi, a cui sarebbero seguiti botte e ingiurie.

L'accusa sostiene inoltre che alle aggressioni fisiche e verbali, si sarebbero aggiunti anche comportamenti minatori che il 35enne avrebbe sistematicamente messo in atto contro la donna e che questi si sarebbero protratti per diversi anni. In alcuni casi, ad assistere alle litigate tra i due genitori ci sarebbero stati spesso i figli minorenni.

Le indagini e l'arresto del 35enne

Le indagini sul caso di violenza domestica, scattate dopo la denuncia della 40enne, sono state coordinate e portate a termine dalla Procura di Crotone con rapidità per tutelare la vittima.

Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno quindi permesso al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Crotone di emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo. Quest'ultimo è stato fermato dai carabinieri che lo hanno condotto nella casa circondariale del capoluogo, dove è attualmente detenuto.