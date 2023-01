Botte alla figlia 16enne perché non vuole pregare e indossare il velo: genitori denunciati

Due genitori senegalesi di religione musulmana del Thienese sono stati denunciati per maltrattamenti ai danni della figlia di 16 anni: la picchiavano perché non voleva pregare e indossare il velo. L’avevano anche promessa in sposa a un cugino col doppio dei suoi anni.