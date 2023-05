Bomba d’acqua a Firenze, pioggia e grandine: auto bloccate nel sottopasso allagato Una forte ondata di maltempo si è abbattuta su Firenze colpita questo pomeriggio da una bomba d’acqua. Le piogge abbondanti e la grandine hanno provocato allagamenti e blocco del traffico. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.

A cura di Chiara Ammendola

I danni della grandine a Firenze

Una bomba d'acqua ha messo in ginocchio la città di Firenze dove questo pomeriggio pioggia e grandine si sono abbattuti con violenza. Decine di interventi sono stati effettuati, e molti sono ancora in corso, da parte dei vigili del fuoco che hanno soccorso alcune auto rimaste bloccate nei sottopassi allagati.

Il forte maltempo si è abbattuto sulla città intorno alle 13 di oggi, venerdì 12 maggio: una bomba d'acqua durata circa un'ora cha portato sulla città "piogge con intensità puntuale molto forte, associate a grandine".

Secondo la Protezione Civile "il fenomeno è stato particolarmente localizzato" e ha colpito la zona Centro-Sud del capoluogo toscano. Nelle immagini condivise dai vigili del fuoco si vedono i sommozzatori in azione nel sottopasso ferroviario di via Lanzi dove due furgoni sono stati sommersi dall'acqua e quindi impossibilitati a proseguire lungo la strada: per fortuna le persone a bordo sono riuscire a uscire in tempo.

Come era stato indicato nell'avviso di criticità pubblicato ieri, questo tipo di fenomeni saranno possibili per tutta la giornata di oggi in tutto il territorio metropolitano. Viene raccomandata massima prudenza, in particolare durante le attività all'aperto ed alla guida.

Il sindaco di Firenze: “Non transitate nei sottopassi”

“Bomba d'acqua su Firenze – ha scritto su Twitter il sindaco di Firenze, Dario Nardella – seguiamo con attenzione e costanza gli sviluppi in collegamento con la protezione civile, vigili del fuoco e polizia municipale. Evitare transiti dai sottopassi e prestare massima attenzione all'esterno”.

Sempre il sindaco Nardella, attraverso i suoi profili social, ha fatto sapere che in un'ora la stazione di rilevamento di Firenze-Università ha registrato 19,8 millimetri di pioggia. Anche il presidente della Toscana, Eugenio Giani, su Facebook ha invitato i cittadini a prestare attenzione alla situazione del maltempo sottolineando che "una cella temporalesca sta attraversando la zona di Firenze con grandine e 15 mm di pioggia in 15 minuti" e che sono state rilevate "oltre 370 fulminazioni nell'area tra Pistoia, Prato e Firenze".