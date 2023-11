Bolzano, abete di 115 abbattuto e donato a Vienna come albero di Natale: “Poi sarà bruciato” Il trasporto dell’albero secolare, proveniente dalla Val di Tamersc nel Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies, è costato all’ente 44 mila euro. Insorge l’associazione Ambiente e Salute: “È inaccettabile”.

A cura di Biagio Chiariello

Un abete di 115 è stato abbattuto per essere portato a Vienna e diventare un albero di Natale. La decisione è stata presa dalla Provincia di Bolzano e non sono mancate le polemiche.

Il protagonista è abete rosso, alto 28 metri, proveniente dalla Val di Tamersc nel Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies. Da ormai già qualche settimana si trova presso la Rathausplatz nella capitale austriaca dove sarà ufficialmente abbellito con palle e luminarie il prossimo 11 novembre. Costo dell’operazione: 44 mila euro, compreso il trasporto, riporta il Corriere del Trentino.

L'ondata di indignazione ha cavalcato i social e anche Argante Brancalion, presidente dell’associazione Ambiente e Salute, si è fatto sentire: “È inaccettabile che la Provincia stronchi una vita naturale in questo modo. Siamo tutti consci che non può essere la sorte di un singolo albero a cambiare il destino del nostro ambiente ma questo episodio è simbolico di come l’amministrazione consideri la natura”.

E ha proseguito: "Questo povero abete che ha fatto una fatica immane a crescere per un secolo per finire bruciato alla Befana viennese è una metafora (non più) vivente. Speriamo che almeno il suo sacrificio serva a qualcuno per riflettere ma ne dubito".

Va però detto che il dono dell’abete a Vienna è una tradizione che va avanti da oltre sessant'anni: è cominciato nel 1959, con una turnazione che riguarda annualmente ogni provincia, a Bolzano era toccato già due volte: nel 1981 e nel 2014.

E non è stato neanche facile: l'operazione è cominciata lo scorso 30 maggio quando la giunta provinciale altoatesina ha incaricato l’Agenzia Demanio Provinciale di trovare l’albero adatto destinando i 44 mila euro al trasporto eccezionale. La ricerca dell’albero giusto per l’occasione è stata coordinata da Andreas Agreiter dell’Azienda Forestale dell’Agenzia Demanio Provinciale.