Bologna, ciclista muore investito da un'auto. Nel 2017 era sopravvissuto a un incidente in paracadute Marco Carrara, 64 anni, nome noto nel mondo del volo e del paracadutismo italiano, è stato investito in una rotonda di Molinella, in provincia di Bologna. Sette anni fa era sopravvissuto dopo un incidente con il paracadute.

A cura di Davide Falcioni

Sette anni fa era sopravvissuto dopo un incidente con il paracadute, ma giovedì scorso è morto dopo essere stato travolto da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Marco Carrara, 64 anni, nome noto nel mondo del volo e del paracadutismo italiano, è stato investito in una rotonda di Molinella, in provincia di Bologna. Trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore in condizioni critiche, l'uomo è morto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate. Le forze dell’ordine hanno sottoposto al test dell’etilometro la persona alla guida dell’automobile, un uomo di 46 anni, che tuttavia è risultato negativo.

La morte di Marco Carrara, pilota e istruttore di volo, ha destato profonda tristezza nell'ambiente del paracadutismo italiano, un mondo in cui il 64enne era molto noto e stimato visto che aveva un aereo con cui accompagnava in quota gli appassionati di volo. Come spiega l'edizione locale del Resto del Carlino la passione di Marco Carrara per le discipline aeree lo avevo portato negli anni a farsi conoscere anche al di fuori dell’Italia, avendo fatto della sua passione un lavoro, sia come pilota e istruttore che come proprietario di un’aviosuperfice in Maremma.

Nel 2017, Carrara aveva visto la morte in faccia ed era riuscito a sopravvivere a un lancio con il paracadute fallito, in seguito al quale era stato trasportato in gravi condizioni in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna. Il 64enne, che aveva un aereo noleggiato proprio all’aviosuperficie di Molinella, era solito spostarsi in camper da un aeroporto all’altro, muovendosi poi in bici una volta sul posto, come accaduto anche nel giorno dell’incidente che gli è costato a vita.