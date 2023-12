Bologna, auto invade la corsia opposta, travolge e uccide un ciclista Loredano Comastri – residente a di Zola Predosa – era in sella alla sua bici da corsa e stava percorrendo la strada provinciale in direzione di Casalecchio quando è stato travolto in pieno e sbalzato ad una decina di metri di distanza.

A cura di Davide Falcioni

91 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non si arresta la strage di ciclisti sulle strade italiane. A perdere la vita questa volta, dopo essere stato investito ieri mattina sullavecchia Bazzanese, appena fuori il centro abitato di Crespellano, è stato il 74enne Loredano Comastri: l'uomo – residente a di Zola Predosa – era in sella alla sua bici da corsa e stava percorrendo la strada provinciale in direzione di Casalecchio quando è stato travolto in pieno e sbalzato ad una decina di metri di distanza da un’automobile, una Ford Fiesta di colore bianco, che ha invaso la corsia opposta.

La dinamica effettiva dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia locale di Valsamoggia, che sono arrivati sul posto con due pattuglie. Gli inquirenti starebbero valutando anche il tragitto di un furgone, che si era inizialmente allontanato dal punto dell’incidente, per poi fermarsi e ritornare sul posto.

Secondo l'Osservatorio Ciclisti di ASAPS, dal primo gennaio all'8 ottobre 2023 sono stati 155 i ciclisti uccisi sulle strade italiane, un dato in miglioramento rispetto agli ultimi due anni ma con un luglio veramente tragico con ben 34 decessi. I dati dell'Osservatorio ciclisti mettono in luce, una localizzazione per regione, un trend in peggioramento per la Lombardia:

Lombardia: 32

Emilia Romagna: 19

Veneto: 19

Toscana: 14

Piemonte: 12

Lazio: 9

Campania: 9

Puglia: 9

Si tratta, purtroppo, di dati parziali aggiornati all'otto ottobre: "I dati del trimestre maggio-luglio 2023 parlano di 74 decessi accertati, a fronte dei 75 (dato consolidato ISTAT) dello stesso trimestre anno 2019, cioè prima della pandemia (ultimo anno certificato da Aci-Istat)".