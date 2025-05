video suggerito

Bologna, aereo precipita e prende fuoco a San Pietro in Casale: 2 a bordo estratti vivi ma sono gravi I due viaggiavamo a bordo di un velivolo ultraleggero che, per cause ancora da chiarire, ha perso repentinamente quota schiantandosi al suolo nelle campagne in località Massumatico a San Pietro in Casale, nel Bolognese.

A cura di Antonio Palma

Due persone sono rimaste ferite in maniera grave a San Pietro in Casale, nel Bolognese, a causa di un incidente aereo avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 11 maggio. I due viaggiavamo a bordo di un velivolo ultraleggero che, per cause ancora da chiarire, ha perso repentinamente quota schiantandosi al suolo nelle campagne in località Massumatico.

Si trattava di un giro domenicale per approfittare della bella giornata per i due a bordo, entrambi piloti brevettati, ma poche decine di minuti dopo il decollo, i primi problemi e il tentativo di atterraggio in un campo agricolo arato. L’ultraleggero infatti era decollato dal vicino Reno Air Club di Argelato, intorno alle 10.30 ma prima delle 11 ha iniziato a perdere quota fino allo schianto in piena campagna a pochi chilometri di distanza.

Il velivolo si è ribaltato al suolo con un impatto violento che ha lasciato i due a bordo feriti in maniera gravem sviluppando anche un piccolo incendio. A lanciare l’allarme alcuni passanti che hanno assistito alla scena allertando i soccorsi al telefono. Sul posto sono accorsi gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

I due amici a bordo, il pilota 73enne di Casalecchio di Reno e un 43enne di Castel San Pietro, sono stati estratti del velivolo e condotti subito in ospedale dove sono ora ricoverati. Vista la zona impervia per l’ambulanza e la gravità delle ferite, entrambi sono stati soccorsi con l'elicottero del 118 fatto atterrare nei campi.

Il più grave è lo stesso pilota dell’ultraleggero, trasportato e ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna con diversi traumi dovuti all’impatto al suolo e ferite da ustioni causate dall’incendio. L’uomo è arrivato in codice di massima gravità ed è in pericolo di vita. In codice rosso anche il passeggero che è stato portato al Bufalini di Cesena ma non è in pericolo di vita.