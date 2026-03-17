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San Lazzaro di Savena, autista perde il controllo del bus e si schianta contro un palazzo: 5 persone ferite

L’autista dell’autobus di linea 19 a San Lazzaro di Savena (Bologna) ha perso il controllo del bus, schiantandosi prima contro un palazzo per poi finire la sua corsa nei giardinetti adiacenti. Sono 5 i feriti, fortunatamente non in gravi condizioni. Alla base del sinistro c’è l’ipotesi di un malore del conducente.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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L’autobus di linea 19
L’autobus di linea 19

Intorno alle 7.30 della mattinata di oggi, martedì 7 marzo, un autobus della linea 19 è uscito di strada a San Lazzaro di Savena (Bologna), invadendo la corsia di marcia opposta e schiantandosi nei giardinetti nei pressi di un palazzo. Il bus ha arrestato la sua corsa nel piccolo parco pubblico che si trova all'altezza del civico 173. I feriti sono almeno 5, tra cui l'autista, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia locale.

I feriti sono stati trasportati all'ospedale Maggiore di Bologna. Via Emilia, dove si è verificato l'incidente, è momentaneamente chiusa dall'incrocio con via Caselle fino a via Kennedy. Secondo quanto emerge dai primi accertamenti, due persone sono state portate all'ospedale Sant'Orsola, mentre al tre due al Maggiore, dove al momento si trova anche l'autista.

I vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona. Alla base del sinistro stradale ci sarebbe un malore dell'autista dell'autobus che, stando ad alcune testimonianze, si sarebbe accasciato all'improvviso sul volante, perdendo quindi il controllo del mezzo. Il conducente sarà sottoposto come da prassi ai test di rito, anche a quelli relativi al consumo di stupefacenti o alcolici.

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Le indagini sono solo all'inizio e proseguiranno nelle prossime ore per chiarire esattamente cause e dinamica dell'incidente. Per consentire i rilievi e la rimozione del bus incidentato, la strada è al momento chiusa al traffico. La sindaca di San Lazzaro, Marilena Pillati, ha fatto sapere in una nota che al momento dello schianto non vi era nessuno sul marciapiede. "Fortunatamente – ha aggiunto – i passeggeri e l'autista hanno riportato solo ferite lievi". Non ci sono infatti timori per l'incolumità delle persone ricoverate.

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