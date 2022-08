Bollettino Covid, oggi in Italia 21.805 contagi e 80 morti per Coronavirus: i dati di sabato 27 agosto Sono 21.805 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Italia su 158.286 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta al 13,8% (-1%). Altri 80 decessi.

Sono 21.805 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in leggero calo rispetto ai 21.998 registrati ieri. I dati sono riportati nel bollettino di oggi, sabato 27 agosto, diffuso dal ministero della Salute. Il numero totale di contagi dall'inizio della pandemia sale a 21.788.862. Nell'ultima giornata sono stati registrati anche altri 80 decessi per un totale di 175.306 da inizio pandemia. Sono stati eseguiti 158.286 tamponi tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta al 13,8% (-1%). Le persone guarite sono 20.930.981 (+36.969) mentre gli attualmente positivi sono 682.575.

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono 21.805 i casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia su 158.286 tamponi effettuati. Di seguito la tabella con i dati del bollettino odierno e la situazione Regione per Regione:

Lombardia: +2.973

Veneto +2.698

Campania: +2.043

Lazio: +1.663

Emilia Romagna: +1.506

Sicilia: +1.613

Puglia: +1.318

Piemonte: +1.343

Toscana: +995

Marche: +751

Liguria: +600

Abruzzo: +784

Calabria: +1.159

Friuli-Venezia Giulia: +603

Sardegna: +467

Umbria: +341

P.A Bolzano: +188

P.A Trento: +293

Basilicata: +277

Molise: +148

Valle d'Aosta: +42

Tamponi e tasso di positività

Sono stati effettuati 158.286 tamponi tra molecolari e test antigenici nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta attualmente al 13,8% (-1%).

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

Nell'ultima giornata si registra un calo di 159 pazienti ricoverati per Covid in area medica per un totale di 5.668 ricoveri. Diminuiti anche i posti letto occupati in terapia intensiva: su 15 nuovi ingressi sono 4 i pazienti in meno per un totale di 227 ricoveri.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, venerdì 26 agosto, sono state somministrate fino ad ora 140.279.364 dosi. Sono 48.681.349 le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari a oltre il 90,16% della popolazione interessata. Sono 40.080.806 le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari all' 84,01% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono 1.402.611.