Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di sabato 29 aprile regione per regione I dati dei bollettini Covid di oggi, sabato 29 aprile 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri nelle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Susanna Picone

Il bollettino Covid con i dati di oggi, sabato 29 aprile 2023, con i numeri in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione, tra quelle ancora disponibili. Il bollettino nazionale da tempo è settimanale – l'ultimo è stato diffuso nella giornata di ieri – ma molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Di seguito, dunque, i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Veneto, nel bollettino 412 nuovi casi e 4 decessi

Sono 412 i nuovi casi registrati ieri in Veneto, 4 le vittime legate al Covid nella regione. Dall'inizio della pandemia si contano 2.719.708 contagi e 16.808 vittime. Risalgono i positivi ufficiali, che sono 16.577 (+296). Nei reparti ospedalieri, ci sono 887 pazienti in area media (-7) e 31 (+2) in terapia intensiva.

Covid Toscana, oggi 205 nuovi casi e 4 decessi

Sono 205 i nuovi casi di Covid-19 registrati nell'ultima giornata in Toscana: il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.600.741. Si registrano altri 4 decessi che portano il totale nella Regione a 11.700. In calo i ricoverati: sono 180, 5 in meno rispetto a ieri, di cui 8, 1 in più, si trovano in terapia intensiva. I guariti crescono dello 0,1% (1.981 persone) e raggiungono quota 1.585.091 (99% dei casi totali). Al momento in Toscana risultano pertanto 3.950 positivi, -31,1% rispetto a ieri.

Covid Puglia, contagi in calo ma sale il numero dei ricoveri

I contagi in Puglia sono tornati a calare dopo il rialzo della settimana scorsa ma c'è un lieve aumento di persone ricoverate nei reparti di Medicina. È quanto emerge dal rapporto settimanale dell'Istituto superiore della Sanità: nella settimana dal 21 al 27 aprile, l'incidenza è stata pari a 35,6 casi ogni 100mila residenti contro i 44,7 della settimana precedente. Il tasso di occupazione dei posti letto in Medicina Covid però sale sopra la media nazionale: 5,4% contro 4,7%, mentre nelle terapie intensive la percentuale è dello 0,9% in media con il resto del Paese.

In aggiornamento