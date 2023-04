Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di sabato 15 aprile regione per regione I dati dei bollettini Covid di oggi sabato 15 aprile 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri nelle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Chiara Ammendola

Il bollettino Covid con i dati di oggi sabato 15 aprile 2023, con i numeri in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione, tra quelle ancora disponibili. Il bollettino nazionale da tempo è settimanale – l'ultimo è stato diffuso ieri – ma molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Di seguito, dunque, i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana, oggi 244 nuovi casi Covid e nessun decesso

Sono 244 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove non si registrano decessi. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 294 tamponi molecolari e 1.679 tamponi antigenici rapidi: di questi il 12,4% è risultato positivo. I ricoveri sono 170 (11 in più rispetto a ieri) di cui 7 (+2) in terapia intensiva. Al momento in Toscana risultano 7.162 positivi, +3,5% rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia nella regione sono 1.597.813 i contagi e 11.672 i decessi.

Covid in Veneto, oggi 537 nuovi casi e nessuna vittima

I nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto sono 537, uno in più di ieri, e non vi sono nuove vittime; dall'inizio della pandemia, vi sono stati 2.713.509 contagi e 16.783 morti. Risale il numero degli attuali contagiati, 19.116, 494 in più rispetto al giorno precedente. Cala la presenza di pazienti negli ospedali, con 756 ricoveri in area medica (-10) e 24 (-2), in terapia intensiva.

Covid in Calabria, oggi 107 nuovi casi e nessun morto

Oggi in Calabria si registrano 107 nuovi contagi Covid e nessun decesso. Sale al 7,24% il tasso di positività nella regione. I ricoveri nei reparti di cura scendono di 6 unità (76) mentre quelli nelle terapie intensive si portano a 6 (+1). I guariti sono complessivamente 630.431 (+50), gli attualmente positivi 881 (+57) e gli isolati a domicilio 799 (+62).

Covid, in Molise 275 attuali positivi: nessun decesso

Sono 275 i casi attualmente positivi in Molise registrati nelle ultime 24 ore. Sono emerse 14 nuove positività da 184 tamponi molecolari refertati nel laboratorio Asrem e 33 test antigenici da farmacia o laboratori convenzionati. Non si sono verificati decessi e in ospedale il numero dei pazienti ricoverati in area Covid e sceso da 7 a 6 persone, delle quali solo una in terapia intensiva.