Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di mercoledì 18 gennaio regione per regione I dati di oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid in aggiornamento dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Susanna Picone

I dati in aggiornamento di oggi, mercoledì 18 gennaio, su contagi, morti e ricoveri Covid. Il bollettino nazionale Covid è da tempo diventato settimanale e viene diffuso il venerdì, ma ci sono ancora diverse Regioni che rendono disponibili i dati su contagi, morti e ricoveri giorno per giorno.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Veneto, oggi 859 nuovi casi e 14 decessi

Nelle ultime 24 ore, nella regione Veneto sono stati registrati 859 nuovi casi Covid e 14 decessi. Nell'ultimo bollettino quotidiano viene segnalato un ulteriore lieve calo dei ricoveri nelle strutture ospedaliere, dove sono 1.220 (-18) i pazienti nei reparti meno gravi e 61 (-2) quelli in terapia intensiva.

Covid Toscana, oggi 392 casi e un decesso

Sono 392 i nuovi casi Covid in Toscana dove si registra un decesso. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 561 tamponi molecolari e 4.187 tamponi antigenici rapidi: di questi l'8,3% è risultato positivo. Sono invece 702 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 55,8% di questi è risultato positivo. I ricoveri scendono a 317 (15 in meno rispetto a ieri), di cui 13 (stabili) in terapia intensiva. Al momento in Toscana risultano 67.927 positivi, -0,6% rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia nella regione sono 1.579.163 i contagi e 11.451 i decessi.

Covid Molise, 44 nuovi contagi e un morto

Si è registrato un nuovo decesso legato al Covid all'ospedale Cardarelli di Campobasso: si tratta di un uomo di 86 anni che era ricoverato in Terapia Intensiva. Il bilancio delle vittime in Molise è salito a quota 710 dall'inizio della pandemia. Nella giornata del 17 gennaio ci sono stati 1 nuovo ricovero e 4 dimissione in area medica Covid. Dunque i degenti con Sars-Cov-2 assistiti all'ospedale Cardarelli di Campobasso scendono complessivamente a 11, di cui uno solo assistito in terapia intensiva. I nuovi positivi nelle ultime ore sono stati 44, 11 dei quali accertati da 517 tamponi molecolari e 33 accertati da 196 test antigenici. Gli attualmente positivi in Molise, tenuto conto delle nuove infezioni e del fatto che ci siano state 176 guarigioni nelle ultime ore, attualmente sono 2.590.

Covid Friuli Venezia Giulia, 206 nuovi casi e 4 decessi

Sono 206 i contagi da Covid-19 registrati in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore, su un totale di 2.510 tamponi. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione nel suo bollettino quotidiano. Si registrano oggi quattro decessi, due a Pordenone, uno a Udine e uno a Trieste. Una sola persona risulta ricoverata in terapia intensiva (-1), mentre scendono a 142 i pazienti positivi ospedalizzati in altri reparti (-15). Negli ultimi sette giorni il tasso di incidenza dei contagi in regione è pari a 106 casi ogni 100 mila abitanti.

Covid Puglia, oggi 583 contagi e 2 morti

Sono 583 i nuovi casi di contagio accertati in Puglia nelle ultime ore. Si tratta dell'8% dei 7.206 test processati. È Bari la provincia in cui è stato rilevato il numero più elevato di nuovi positivi: 183. Seguono le province di Lecce con 133 malati covid in più rispetto a ieri, Taranto con 83, Brindisi con 69, Foggia con 67 e Bat con 44. Altri 5 casi riguardano residenti fuori regione. Al totale va tolto un caso precedentemente non attribuito per mancanza della provincia di residenza e assegnato. Gli attualmente positivi sono 16.722 di cui 240 ricoverati in area non critica covid (12 in meno rispetto a ieri) e 12 in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri). Le vittime del virus sono 2 che fanno salire a 9.508 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi.

Covid Sardegna, oggi 197 nuovi positivi e 2 decessi

In Sardegna si registrano oggi 197 ulteriori casi confermati di positività al Covid su un totale, fra molecolari e antigenici, di 1786 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 8, stesso numero di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono come ieri 101.4233 sono i casi di isolamento domiciliare, 226 in meno rispetto a ieri. Si registra il decesso di due donne di 81 e 91 anni, residenti nella provincia di Sassari.

