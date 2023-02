Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di mercoledì 1 febbraio regione per regione I dati di oggi, mercoledì 1 febbraio 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri Covid dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

I dati di oggi, mercoledì 1 febbraio, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid. Nonostante il bollettino nazionale sia diventato ormai da tempo settimanale e viene diffuso ogni venerdì, molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno. In salita rispetto a ieri i numeri dei morti per Covid.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana, oggi 285 nuovi casi e 14 decessi

Sono 285 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 43 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 242 con test rapido. Al momento in Toscana risultano pertanto 50.010 positivi, -3,7% rispetto a ieri. Di questi 195 (4 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 6 (stabili) si trovano in terapia intensiva.

La lista dei decessi si aggiorna con 14 nuovi decessi: 6 uomini e 8 donne con un'età media di 81,4 anni.

Covid in Veneto, oggi 653 nuovi casi e 8 decessi

Sono stati registrati 653 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Veneto ( contro i 945 precedenti) per un totale di 2.677.441 da inizio pandemia. Vi sono anche 8 decessi, che portano a un totale di 16.553. Scendono a 16.317 (-17) i positivi ufficiali, mentre negli ospedali vi sono -22 ricoveri in area medica, con il totale a 974, e 44 (+1) in terapia intensiva.

