Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di martedì 7 febbraio regione per regione I dati di oggi, martedì 7 febbraio 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri Covid dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Ida Artiaco

I dati di oggi martedì 7 febbraio, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid. Nonostante il bollettino nazionale sia diventato ormai da tempo settimanale molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana, oggi 446 nuovi casi Covid e 3 decessi

Sono 446 i nuovi casi di Coronavurs nelle ultime ventiquattro ore in Toscana, dove si registrano 3 decessi: un uomo e 2 donne con un'età media di 83 anni. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 547 tamponi molecolari e 4.146 tamponi antigenici rapidi: di questi il 9,5% è risultato positivo. I ricoveri salgono a 199 (10 in più rispetto a ieri) di cui 12 (+2) in terapia intensiva.

Covid in Veneto, oggi 998 nuovi casi e 4 vittime

I nuovi casi di Covid in Veneto sono stati 998 nella giornata di ieri contro i 160 del giorno prima, dato che porta il totale a 2.680.715. Il bollettino regionale segnala 4 nuove vittime, con il totale che sale a 16.599 decessi da inizio pandemia. Sono 916 i ricoveri ( +11) in area medica (+1), 41 (-2), i pazienti in in terapia intensiva.

Covid in Umbria, oggi 127 contagi e 1 morto

Nell'ultimo giorno – a fronte di 73 tamponi e 1.479 test antigenici processati – sono stati registrati 127 nuovi positivi, 119 guariti e un morto. Il totale dei decessi legati al Covid in Umbria da inizio pandemia sale a 2.420. Al 7 febbraio sono 123 (-1 rispetto al 6 febbraio) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria – di cui 5 (dato invariato) in terapia intensiva, 69 (-1 rispetto al 6 febbraio) in area medica Covid e 49 (dato invariato) negli altri reparti ospedalieri – e 1 (-1 rispetto al 6 febbraio) gli ospiti nelle Rsa Covid.

Covid in Calabria, oggi 188 nuovi casi e 1 decesso

Contagi in aumento nelle ultime 24 ore in Calabria: sono 188, ieri erano 46, a fronte di 2.436 tamponi processati. Risale anche il tasso di positività che dal 4,03 arriva al 7,72%. Un decesso in più porta il totale delle vittime a 3.318. In crescita anche i ricoveri nei reparti di cura, +5 (130) mentre la situazione si mantiene stabile nelle terapie intensive (5).

In aggiornamento.