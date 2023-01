Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di lunedì 9 gennaio regione per regione I dati di oggi, lunedì 9 gennaio 2023 sul numero di contagi, morti e ricoveri Covid in aggiornamento dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

I dati di oggi, lunedì 9 gennaio, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid. Nonostante il bollettino sia diventato settimanale come deciso dal ministero della Salute molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

I numeri di oggi potrebbero essere più bassi rispetto a quelli dei giorni scorsi per via dell'effetto weekend e del minor numero di tamponi effettuati.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Veneto, oggi 357 nuovi casi e una vittima

Sono 357 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, che portano il totale dei contagi a 2.659.538. Si registra anche una vittima, con il totale a 16.397.

Il bollettino regionale segnala 34.935 positivi ufficiali in isolamento, 661 in meno in 24 ore. Stabile la situazione clinica, con 1.553 ricoveri (+4) in area medica e 74 (-3) in terapia intensiva.

Covid in Toscana, oggi 151 nuovi casi e nessun decesso

Sono 151 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove non si registrano decessi. Sono invece 237 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 63,7% di questi è risultato positivo. I ricoveri scendono a 443 (6 in meno rispetto a ieri) di cui 23 (+1) in terapia intensiva.

Covid in Friuli Venezia Giulia, oggi 87 nuovi casi e 2 morti

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 1.042 test e tamponi sono state riscontrate 87 positività al Covid 19. Nel dettaglio, su 535 tamponi molecolari sono stati rilevati 10 nuovi contagi.

Sono inoltre 507 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono emersi 77 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 227. Nelle ultime 24 ore si registrano anche i decessi di 2 persone a Trieste.

Covid in Puglia, oggi 1 morto e 430 nuovi casi

Oggi in Puglia si registrano 430 nuovi casi di positività al Covid su 4.586 test giornalieri per una incidenza del 9,37% (ieri 14,5%). Una persona è deceduta (ieri 4). Complessivamente in Puglia ci sono 18.843 positivi 253 dei quali sono ricoverati in area non critica (ieri 258) e 16 in terapia intensiva (come ieri).

Covid in Calabria, oggi 338 contagi e due vittime

Sono 338 i nuovi contagi da Covid 19 in Calabria dove si registrano due vittime (3.242 il totale da inizio pandemia). Il tasso di positività scende dal 17,83% al 16,39%. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi e uscite, restano stabili a 14 i ricoverati in terapia intensiva mentre crescono di 5 in area medica (184).

