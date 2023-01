Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di lunedì 30 gennaio regione per regione I dati di oggi, lunedì 30 gennaio 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri Covid dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I dati di oggi lunedì 30 gennaio, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid. Nonostante il bollettino nazionale sia diventato ormai da tempo settimanale e viene diffuso ogni venerdì, molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno. Oggi i numeri potrebbero essere più bassi rispetto ai giorni scorsi per via del cosiddetto effetto weekend, dal momento che il sabato e la domenica vengono in genere effettuati meno tamponi.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana, oggi 87 nuovi casi e 1 decesso

Sono 87 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 33 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 54 con test rapido.

Al momento in Toscana risultano pertanto 53.428 positivi, -3,3% rispetto a ieri. Di questi 197 (13 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 5 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 1 nuovo decesso: un uomo di 81 anni.

Covid in Veneto, oggi 152 nuovi casi e nessun decesso

Sono 152 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, in deciso calo come ogni lunedì, che portano il totale dei contagi a 2.675.843. Nessun decesso segnalato dal bollettino regionale, con il totale delle vittime che rimane a 16.563.

Scendono ulteriormente i positivi ufficiali, che sono 16.132 (-459). Negli ospedali dati in aumento, con 973 ricoveri in area non critica (+9) e 45 (+1) in terapia intensiva.

Covid in Umbria, oggi 33 contagi e zero morti

Nell'ultimo giorno – a fronte di 36 tamponi e 340 test antigenici processati – sono stati registrati in Umbria 33 nuovi positivi e 92 guariti. Non ci sono nuovi decessi. Sono 129 (dato invariato) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria – di cui 3 in terapia intensiva, 64 (+1 rispetto al 29 gennaio) in area medica Covid e 62 (-1 rispetto al 29 gennaio) negli altri reparti ospedalieri – e 1 (dato invariato) gli ospiti nelle rsa Covid.

Covid in Calabria, oggi 64 contagi e 2 morti

Secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aa.Ss.Pp. della Regione Calabria, sono 64 i nuovi contagi registrati (su 1.302 tamponi effettuati), +125 guariti e 2 morti (per un totale di 3.298 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -63 attualmente positivi, +4 ricoveri (per un totale di 136) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 12).

In aggiornamento.