Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di lunedì 19 dicembre regione per regione Bollettino Covid di lunedì 19 dicembre, con i dati in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri regione per regione laddove disponibili a livello giornaliero.

A cura di Davide Falcioni

I dati Covid di oggi, lunedì 19 dicembre, su contagi, morti e ricoveri nelle regioni italiane. Malgrado il bollettino sia diventato settimanale come deciso dal Ministero della Salute, diverse regioni comunicano ancora i dati giornalieri sull'andamento della pandemia da coronavirus con i bollettini quotidiani.

Di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid, in Veneto oggi 2.533 positivi e 1 decesso

Sono 2.533 i nuovi positivi a coronavirus in Veneto a fronte di 1 decesso e 53.171 persone in isolamento. Lo comunica il bollettino Covid diffuso dalla Regione Veneto. Sul fronte dei ricoveri, sono in calo in area non critica 931 (-22) e 41 in terapia intensiva (-1). Bnz 20221219T114627Z

Covid Campania, oggi 654 nuovi casi e 4 morti

In Campania, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 654 positivi al Coronavirus (613 al test antigenico e 41 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell'aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del ministero della Salute. Sono 4 i decessi, 1 nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. A comunicarlo l'Unità di crisi regionale.

Covid Calabria, oggi 275 nuovi casi e 6 morti

Pochi contagi ma morti in aumento e più ricoveri nel bollettino quotidiano Covid della regione Calabria: i nuovi casi sono 275 a fronte di 1.909 tamponi ed un indice del 14,41%. Sono 6 invece i decessi connessi alla pandemia, 4 a Cosenza e 2 a Reggio Calabria. Nei reparti ospedalieri si liberano 2 posti nei reparti di area medica ed entrano nelle rianimazioni 2 pazienti in più, portando il totale a 17 degenti intubati (Catanzaro 13, Reggio 4).

Covid Friuli Venezia Giulia, oggi 146 casi e 2 morti

Sono 146 le infezioni da Covid-19 registrate in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore, su un totale di 994 tamponi, con un tasso di positività del 16,5 per cento. Il numero più alto di contagi si registra a Udine, con 64 nuovi casi. Seguono Pordenone (40), Trieste (37) e Gorizia (2). Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione nel suo bollettino quotidiano. Si registrano oggi due morti, uno a Trieste e uno a Pordenone. Sono otto le persone ricoverate in terapia intensiva e 276 i pazienti positivi ospedalizzati in altri reparti.

Covid Lazio, oggi 972 nuovi casi e 6 morti

"Oggi nel Lazio su 1.578 tamponi molecolari e 6.057 tamponi antigenici per un totale di 7.635 tamponi, si registrano 972 nuovi casi positivi (-818), sono 6 i decessi (+4), sono 785 i ricoverati (-18), 30 le terapie intensive ( = ) e +2.860 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%. I casi a Roma città sono a quota 590”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Covid Sardegna, oggi oggi 366 nuovi casi. Nessun morto

In Sardegna si registrano oggi 366 ulteriori casi confermati di positività al Covid su un totale, fra molecolari e antigenici, di 1.298 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6, uno più di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 123, otto in più di ieri. 6678 sono i casi di isolamento domiciliare, 88 in più rispetto a ieri. Non si registrano decessi.

Covid Puglia, oggi 420 nuovi casi e 2 morti

Oggi in Puglia si registrano 420 nuovi casi di positività al Covid su 4.671 test per una incidenza del 9%. Sono due le persone decedute. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 110, nella provincia Bat 26, in quella di Brindisi 48, nel Foggiano 67, nel Leccese 117, in provincia di Taranto 44. Sono residenti fuori regione altre 6 persone risultate positive in Puglia. Delle 17.144 persone attualmente positive 277 sono ricoverate in area non critica (ieri 270) e 10 in terapia intensiva (ieri 12).