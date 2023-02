Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di giovedì 9 febbraio regione per regione I dati di oggi, giovedì 9 febbraio 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri Covid dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Ida Artiaco

I dati di oggi, giovedì 9 febbraio, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid. Nonostante il bollettino nazionale sia diventato ormai da tempo settimanale molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana, oggi 275 contagi e 3 morti

Sono 275 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 9 febbraio in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Al momento, risultano 29.390 positivi, -8,2% rispetto a ieri. Di questi 189 (6 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 9 (stabili) si trovano in terapia intensiva.

La lista dei decessi si aggiorna con 3 nuovi decessi: un uomo e 2 donne con un'età media di 86 anni.

Covid in Veneto, oggi 578 nuovi casi e 3 decessi

Sono 578 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto e 3 i decessi, che portano i totali rispettivamente a 2.682.007 contagi ufficiali e 16.605 decessi. Risalgono (+109) i positivi che risultano in isolamento, che sono 16.440. Scendono i dati clinici, con 893 ricoveri in area medica (-7), stabili a 39 in terapia intensiva.

Covid in Puglia, oggi 216 nuovi casi e 5 decessi

Sono 216 i nuovi casi Covid registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, a fronte di 4.971 effettuati. Nel bollettino regionale odierno si segnalano altri 5 decessi. Le persone attualmente positive sono 8.490 (-6.567 rispetto ai dati di ieri), i ricoverati in area non critica sono 165 (-11 nelle ultime 24 ore), in terapia intensiva ci sono 7 persone (dato stabile).

Covid in Umbria, oggi 106 contagi e 1 vittima

Nell'ultimo giorno – a fronte di 63 tamponi e 1.001 test antigenici processati – sono stati registrati 106 nuovi positivi, 45 guariti e un nuovo decesso in Umbria. Sono 122 (+1) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria – di cui 5 (dato invariato) in terapia intensiva, 70 (+3) in area medica Covid e 47 (-2) negli altri reparti ospedalieri – e 1 (dato invariato) gli ospiti nelle Rsa Covid.

Covid nel Lazio, oggi 735 nuovi casi e 4 morti

Oggi nel Lazio su 2.024 tamponi molecolari e 6.964 antigenici per un totale di 8.988 test, si registrano 735 nuovi casi positivi (+87), sono 4 i decessi (-1), sono 553 i ricoverati (+18), 23 le terapie intensive (+1) e +738 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 476.

In aggiornamento.