Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di domenica 18 dicembre regione per regione Il bollettino Covid di domenica 18 dicembre, con i dati in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri regione per regione laddove disponibili a livello giornaliero.

A cura di Antonio Palma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I dati covid di oggi, domenica 18 dicembre, su contagi, morti e ricoveri nelle regioni italiane. Nonostante il bollettino sia diventato settimanale come deciso dal ministero della Salute, diverse regioni comunicano ancora i dati giornalieri sull'andamento della pandemia da coronavirus con i bollettini quotidiani.

Di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Veneto, oggi 278 casi e 3 morti

Crollo dei contagi accertai in Veneto nelle ultime 24 ore complice i pochissimi tamponi effettuati nelle scorse ore. Il bollettino di oggi registra solo 278 casi mentre sono 54.675 gli attuali positivi ufficiali in tutta la regione. Sono 3 invece i morti registrati oggi che portano i totali dei decessi covid dall’inizio della pandemia a 16.183. Nei reparti ospedalieri non critici vi sono 1.540 pazienti (-86) e 70 (+1) in terapia intensiva.

Covid Toscana, oggi 908 nuovi casi e 2 decessi

Sono 908 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana su 832 tamponi molecolari e 6.013 tamponi antigenici rapidi: 218 sono stati confermati con tampone molecolare e 690 con test rapido. Al momento in Toscana risultano 73.601 positivi. Purtroppo si registrano due nuovi decessi che portano a 11.276 il totale dei morti. In crescita i ricoveri: sono 560, 7 in più rispetto a ieri e di questi 27, 3 in più, si trovano in terapia intensiva.

Covid Calabria, oggi 504 contagi e 4 morti

Secondo il bollettino di oggi sono 504 i nuovi casi covid registrati oggi in Calabria a fronte di 2.874 test effettuati nelle ultime 24 ore. Sono 4 i nuovi decessi covid mentre i pazienti ricoverati in tutta la regione sono 194. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP della Regione Calabria.

In aggiornamento