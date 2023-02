Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di domenica 12 febbraio regione per regione I dati di oggi, domenica 12 febbraio 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri Covid dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

I dati di oggi, domenica 12febbraio, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid. Nonostante il bollettino nazionale sia diventato ormai da tempo settimanale – l'ultimo è stato pubblicato nella giornata di venerdì 10 febbraio – molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Toscana, oggi 169 nuovi casi e un morto

Sono 169 i nuovi contagi Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Toscana: 55 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 114 con test rapido. Il numero dei casi rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.585.581. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% (2.886 persone) e raggiungono quota 1.552.715 (97,9% dei casi totali). I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento in Toscana risultano pertanto 21.358 positivi, -11,3% rispetto a ieri. Di questi 166 (13 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 10 (stabili) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con un nuovo decesso: una donna di 87 anni. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 356 tamponi molecolari e 2.285 tamponi antigenici rapidi: di questi il 6,4% è risultato positivo. Sono invece 357 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 47,3% di questi è risultato positivo.

Covid Lazio, oggi 525 nuovi casi e 5 morti

Nelle ultime 24 ore nel Lazio su 1.140 tamponi molecolari e 4.382 tamponi antigenici per un totale di 5.522 tamponi, si registrano 525 nuovi casi positivi (-199); 5 i decessi (+2), 541 i ricoverati (-9), 24 le terapie intensive (+1) e +504 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,5%. I casi a Roma città sono a quota 290.

Covid Veneto, oggi 282 casi e nessun morto

Sono 282 – 190 in meno del giorno prima – i casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto. Il dato più confortante riguarda i morti a causa della pandemia: l'ultimo bollettino regionale vede nelle ultime 24 ore nessuna vittima. I morti dall'inizio della pandemia rimangono pertanto a quota 16.611. Il totale dei contagiati è pari a 2.683.304. Scendono notevolmente gli attuali positivi, che sono 16.073, (-616) rispetto alle 24 ore precedenti. Lieve aumento (+4) dei ricoveri in area non critica, che sono 865, e in terapia intensiva, che sono 41 (+2)