Bollettino Covid Italia, oggi 171.263 contagi e 333 morti per Coronavirus: i dati di sabato 22 gennaio Sono 171.263 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 1.043.649 tamponi effettuati tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta al 16,4% (+0,4%). Altri 333 i morti.

A cura di Chiara Ammendola

Sono 171.263 i casi di Covid-19 in Italia registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati riportati dal bollettino di oggi, sabato 22 gennaio, diffuso dal Ministero della Salute. I nuovi contagi sono stati rilevati su 1.043.649 tamponi effettuati tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 16,4% (+0,4%) mentre il numero di infezioni da inizio emergenza sale a 9.781.191. Nell'ultima giornata sono stati registrati altri 333 decessi e il totale delle vittime da inizio pandemia è salito a 143.296.

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono 171.263 i casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Di seguito la tabella con i dati di oggi e i nuovi casi suddivisi Regione per Regione:

Lombardia: +31.164

Veneto: +18.773

Campania: +14.416

Emilia Romagna: +17.887

Piemonte: +13.378

Lazio: +14.821

Toscana: +12.190

Sicilia: +7.508

Puglia: +7.902

Liguria: +5.734

Friuli-Venezia Giulia: +5.876

Marche: +5.952

Abruzzo: +3.619

Calabria: +1.527

Umbria: +2.258

P.A Bolzano: +2.811

Sardegna: +1113

P.A Trento: +2.431

Basilicata: +1.061

Molise: +415

Valle d'Aosta: +427

Tamponi e tasso di positività

Sono stati eseguiti altri 1.043.649 tamponi nelle ultime 24 ore tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 16,4% (+0,4%).

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

Lieve calo per i ricoveri per Covid-19 nel nostro Paese. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un calo di 43 ricoveri in area medica con 19.442 pazienti ricoverati, mentre i ricoveri in terapia intensiva fanno registrare un calo di 31 pazienti per un totale di 1.676.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report sulla campagna vaccinale contro il Covid-19 in Italia, sono state somministrate attualmente 123.277.235 dosi. Le persone che hanno ricevuto il vaccino monodose o entrambe le inoculazioni a completamento del primo ciclo sono 47.034.124 pari a 87,08% della popolazione over-12. Altre 29.495.858 persone hanno ricevuto la terza dose. I bambini che hanno conseguito la prima inoculazione sono 983.529.