Bollettino Covid, i dati di contagi e morti in Italia di sabato 18 febbraio regione per regione I dati di sabato 18 febbraio 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri Covid dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Chiara Ammendola

I dati di sabato 18 febbraio in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid. Nonostante il bollettino nazionale sia diventato ormai da tempo settimanale molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Toscana, oggi 254 nuovi casi e 3 decessi

Sono 254 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.587.143. La lista dei decessi si aggiorna con 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 74,3 anni, residenti nelle province di Pistoia, Arezzo e Siena. In calo anche oggi il numero dei ricoverati: sono 165, 4 in meno rispetto a ieri, di cui 7 (stabili) si trovano in terapia intensiva.

Covid Puglia, oggi 207 contagi e un morto

Sono 207 i nuovi casi di contagio da Coronavirus accertati in Puglia nelle ultime ore. Si tratta del 5,36% dei 3.858 test processati. Una persona è deceduta. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 69, nella Bat 10, in provincia di Brindisi 29, nel Foggiano 21, nel Leccese 55, in provincia di Taranto 19. Delle 7.628 persone attualmente positive 123 sono ricoverate in area non critica (ieri 122) e 5 in terapia intensiva (come ieri).

Covid Calabria, oggi 101 contagi e un decesso

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 101 in più rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria. Il bollettino, inoltre, registra un decesso, -14 attualmente positivi, +1 ricoveri (per un totale di 91) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 4).

Covid Campania, oggi 381 contagi e un morto

I dati del bollettino di oggi in Campania riferiscono di 381 contagi (303 al test antigenico e 78 al tampone molecolare). Per quanto riguarda i decessi, si registra un morto. Il report posti letto su base regionale riporta 575 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 8 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 224 occupati.