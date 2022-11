Bollettino Covid di oggi, i dati di contagi e morti in Italia di lunedì 21 novembre regione per regione Il bollettino Covid aggiornato di lunedì 21 novembre, con i dati su contagi, morti e ricoveri regione per regione laddove disponibili a livello giornaliero.

Sono disponibili anche oggi lunedì 21 novembre, i dati su contagi, morti e ricoveri Covid di alcune Regioni, anche se il bollettino nazionale, per volere del ministro della Salute, Orazio Schillaci, è diventato settimanale. Come ogni lunedì, si tratta di dati che risentono dell'effetto weekend, quando si effettuano generalmente meno test.

Ecco, allora, di seguito i numeri aggiornati alle ultime 24 ore sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Toscana: 529 nuovi casi e nessun decesso

Sono 529 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 119 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 410 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.506.236.

I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento in Toscana risultano pertanto 58.856 positivi, +0,4% rispetto a ieri. Di questi 450 (stabili rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 14 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva. Oggi non si registrano nuovi decessi.

Covid Veneto: 1.406 nuovi casi e 3 morti

Il Veneto inizia la settimana con 1.406 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, che portano a quota 2.502.460 gli infetti da inizio pandemia. Il bollettino regionale segnala 3 vittime, con il totale a 15.876.

Scendono a 59.001 i positivi attuali. Negli ospedali aumentano leggermente (+26) i ricoveri in area medica, che sono 1.232, e crescono di poco (+1) quelli in terapia intensiva, che sono 51.

